「玉女國寶」翁倩玉現身 《萬博追踪》閃耀大阪亞洲電影節

〔記者鍾志均／台北報導〕世界盛會「大阪・關西世博會」話題持續延燒，昨（29） 開幕的第21屆大阪亞洲電影節呼應世博會熱度，特別選映「來自台灣的1970年萬博神作」數位修復版《萬博追踪》作為開幕片，現場滿座爆棚，一票難求。

《萬博追踪》女主角由旅日巨星翁倩玉擔綱主演。（（C） OAFF EXPO2025-OAFF2026提供）

大阪亞洲電影節開幕於昨晚《萬博追踪》數位修復版世界首映，影視聽中心團隊為此加碼製作《萬博追踪》周邊限量紀念貼紙，從台灣帶到大阪分享給入場的貴賓，吸引觀眾不斷發出「好可愛！」的讚美聲。

影展期間的兩場《萬博追踪》放映，早已在開賣秒殺售罄，首映當晚高潮即是「玉女國寶」天后翁倩玉受邀親臨現場參與映後座談；她一上台就以台日雙語熟練地向觀眾致意，親切甜美的模樣引來觀眾席一陣熱烈掌聲。

《萬博追踪》自55年後回到大阪重返大銀幕，引起關注熱議。（（C） OAFF EXPO2025-OAFF2026提供）

翁倩玉分享，今天徹底有感大阪的盛夏高溫和人們的熱情，並笑著回憶：「《萬博追踪》這部電影呈現當時人們對未來嚮往，畫面色彩時尚、豐富，非常迷人。」映後座談互動熱烈。

翁倩玉回望20歲的自己穿梭萬博會場的青春記憶，表示片中百變的髮型可是自己親手打造，同時難忘穿著高跟鞋在北海道雪地奔跑的拍攝過程，「一踩下去雪裡，高跟鞋就陷下去！」生動描述引來全場哄堂大笑。

影視聽中心董事長褚明仁也分享：「我想今晚最大的亮點就是我身旁這位最佳女主角，翁倩玉小姐了！我也算是萬博世代的觀眾，還記得55年前年幼的我，在台灣跟家人看萬博開幕典禮電視轉播，如今和大家一起坐在這裡回憶美好時光，心情真的又激動又開心。」

翁倩玉（右）本次與國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁（左）見證《萬博追踪》重返大銀幕的動人時刻。（（C） OAFF EXPO2025-OAFF2026提供）

本屆大阪亞洲電影節的正式海報，特別挑選《萬博追踪》劇照為主視覺，大會特刊也邀請褚明仁董事長撰文，以中日文並陳方式，細數這回該片修復重返世博的特殊意義。

此外，大阪亞洲電影節也選映影視聽中心所修復的其他電影成果，除開幕片《萬博追踪》外，還包括台日合導特攝電影《神龍飛俠》（1968）、台語片《再會十七歲》（1970）、台灣青春學生電影《拒絕聯考的小子》（1979）等5部台灣經典電影，相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網：https://www.tfai.org.tw/zh/

