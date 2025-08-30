晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

「玉女國寶」翁倩玉現身 《萬博追踪》閃耀大阪亞洲電影節

〔記者鍾志均／台北報導〕世界盛會「大阪・關西世博會」話題持續延燒，昨（29） 開幕的第21屆大阪亞洲電影節呼應世博會熱度，特別選映「來自台灣的1970年萬博神作」數位修復版《萬博追踪》作為開幕片，現場滿座爆棚，一票難求。

《萬博追踪》女主角由旅日巨星翁倩玉擔綱主演。（（C） OAFF EXPO2025-OAFF2026提供）《萬博追踪》女主角由旅日巨星翁倩玉擔綱主演。（（C） OAFF EXPO2025-OAFF2026提供）

大阪亞洲電影節開幕於昨晚《萬博追踪》數位修復版世界首映，影視聽中心團隊為此加碼製作《萬博追踪》周邊限量紀念貼紙，從台灣帶到大阪分享給入場的貴賓，吸引觀眾不斷發出「好可愛！」的讚美聲。

影展期間的兩場《萬博追踪》放映，早已在開賣秒殺售罄，首映當晚高潮即是「玉女國寶」天后翁倩玉受邀親臨現場參與映後座談；她一上台就以台日雙語熟練地向觀眾致意，親切甜美的模樣引來觀眾席一陣熱烈掌聲。

《萬博追踪》自55年後回到大阪重返大銀幕，引起關注熱議。（（C） OAFF EXPO2025-OAFF2026提供）《萬博追踪》自55年後回到大阪重返大銀幕，引起關注熱議。（（C） OAFF EXPO2025-OAFF2026提供）

翁倩玉分享，今天徹底有感大阪的盛夏高溫和人們的熱情，並笑著回憶：「《萬博追踪》這部電影呈現當時人們對未來嚮往，畫面色彩時尚、豐富，非常迷人。」映後座談互動熱烈。

翁倩玉回望20歲的自己穿梭萬博會場的青春記憶，表示片中百變的髮型可是自己親手打造，同時難忘穿著高跟鞋在北海道雪地奔跑的拍攝過程，「一踩下去雪裡，高跟鞋就陷下去！」生動描述引來全場哄堂大笑。

影視聽中心董事長褚明仁也分享：「我想今晚最大的亮點就是我身旁這位最佳女主角，翁倩玉小姐了！我也算是萬博世代的觀眾，還記得55年前年幼的我，在台灣跟家人看萬博開幕典禮電視轉播，如今和大家一起坐在這裡回憶美好時光，心情真的又激動又開心。」

翁倩玉（右）本次與國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁（左）見證《萬博追踪》重返大銀幕的動人時刻。（（C） OAFF EXPO2025-OAFF2026提供）翁倩玉（右）本次與國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁（左）見證《萬博追踪》重返大銀幕的動人時刻。（（C） OAFF EXPO2025-OAFF2026提供）

本屆大阪亞洲電影節的正式海報，特別挑選《萬博追踪》劇照為主視覺，大會特刊也邀請褚明仁董事長撰文，以中日文並陳方式，細數這回該片修復重返世博的特殊意義。

此外，大阪亞洲電影節也選映影視聽中心所修復的其他電影成果，除開幕片《萬博追踪》外，還包括台日合導特攝電影《神龍飛俠》（1968）、台語片《再會十七歲》（1970）、台灣青春學生電影《拒絕聯考的小子》（1979）等5部台灣經典電影，相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網：https://www.tfai.org.tw/zh/

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中