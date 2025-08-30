晴時多雲

娛樂 音樂

中元節廣告有新意全聯小編卻被「噹」 五月天瑪莎出手「國文老師上線」

〔記者陳慧玲／台北報導〕中元節即將來臨，過去全聯福利中心每年的中元節廣告都讓人耳目一新，引起不少討論話題，今年的廣告找來李英宏合作做音樂，以嘻哈曲風搭配MV形式，呈現「2025中元觀光假期寶島行」，向來發文都很有梗的全聯小編，近日在社群分享廣告影片，沒想到卻因一個字用錯，被五月天貝斯手瑪莎「糾錯」，互動逗笑網友。

五月天瑪莎（左）巡網糾正錯字，網友笑說很像國文老師。（相信音樂提供）五月天瑪莎（左）巡網糾正錯字，網友笑說很像國文老師。（相信音樂提供）

全聯小編在社群分享中元節廣告影片，並發文寫道：「全聯點的到，串流點不到。」瑪莎看到之後發現用字錯誤，留言回應：「這個好笑，但小編不好意思，是點『得』到，動詞之後用這個『得』才對。」

全聯中元節廣告常能引起討論話題。（翻攝自YouTube）全聯中元節廣告常能引起討論話題。（翻攝自YouTube）

被瑪莎糾錯之後，全聯小編也再次展現幽默回應：「莎莎看得到，全聯看不到。」這次用對「得」了。網友則笑稱「莎莎老師出現」，也有人留言：「您的國文老師已上線」，還有網友笑說：「瑪莎，你連全聯小編都能聊。」也有網友說，瑪莎在社群「海巡」當糾察隊。

