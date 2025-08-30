晴時多雲

娛樂 音樂

江蕙開唱唯一中文歌原唱是「她」 罕見露臉被讚凍齡LABUBU陪慶生

江蕙演唱會進入尾聲，每場唱《哭砂》都很動聽。（寬宏提供）江蕙演唱會進入尾聲，每場唱《哭砂》都很動聽。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙演唱會進入尾聲，今（30日）晚在小巨蛋登場後，僅剩下9月1日最終場就要畫下句點。這次江蕙北高巡演，唱了不少經典台語歌，唯一一首中文歌曲《哭砂》同樣唱得唯美動人，這首歌原唱是資深歌手黃鶯鶯，昨天是她生日，收到許多歌迷祝福，她也罕見露臉，網友直誇凍齡漂亮。

《哭砂》原唱黃鶯鶯過生日，粉絲誇她凍齡。（翻攝自臉書）《哭砂》原唱黃鶯鶯過生日，粉絲誇她凍齡。（翻攝自臉書）

江蕙在演唱黃鶯鶯的《哭砂》時曾謙虛說：「鶯鶯姐我是不能跟她比啦，但舞台上想唱一點不同的歌，大家不要嫌棄，不要嫌棄知道嗎？」實際上不管是江蕙唱或是黃鶯鶯的原唱，都相當好聽。

黃鶯鶯歌迷為她準備的可愛蛋糕。（翻攝自臉書）黃鶯鶯歌迷為她準備的可愛蛋糕。（翻攝自臉書）

黃鶯鶯生日禮物旁也出現LABUBU。（翻攝自臉書）黃鶯鶯生日禮物旁也出現LABUBU。（翻攝自臉書）

黃鶯鶯昨慶祝74歲生日，難得分享近照還有歌迷為她準備的可愛慶生蛋糕，另外也看到生日禮物旁放了好幾個LABUBU小公仔，她也喜歡上這流行新寵。黃鶯鶯幽默說：「歲月是把殺豬刀，今天用來切蛋糕。」她也談到：「快樂不老，生日常新。」保持快樂的心情，讓自己看起來更年輕。

