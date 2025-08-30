晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

威尼斯影展》朴贊郁20年心血拍《徵人啟弒》 孫藝真劇本沒看就點頭演出

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國名導朴贊郁新片《徵人啟弒》受邀第82屆威尼斯影展主競賽單元放映，昨（29）舉辦官方記者會；孫藝真以一身黑色連身裙，盡展優雅氣質，搭配她招牌甜美笑容征服外媒，特別是她日前勤健身，果真展現驚人背肌和美麗的肩胛骨，吸引眾人目光。

李星民（左起）、朴熹洵、孫藝真、導演朴贊郁、李炳憲、廉惠蘭出席《徵人啟弒》威尼斯記者會。（達志影像）李星民（左起）、朴熹洵、孫藝真、導演朴贊郁、李炳憲、廉惠蘭出席《徵人啟弒》威尼斯記者會。（達志影像）

《徵人啟弒》改編自美國作家唐納威斯雷克經典小說《斧頭》，講述李炳憲飾演的平凡上班族，在造紙廠服務25年後突遭裁員，為守護「妻子」孫藝真和一對兒女，陷入一場生存與道德的邊界遊戲。

朴贊郁表示，之所以堅持這部片20年，是因為無論來自哪個國家、時代，每當提到這故事時，人們總是以真誠的同理心做出回應。

被問和朴贊郁合作的感想，李炳憲說：「第一次聽說這部電影時，就覺得一定會很有趣，很興奮能參與其中。」孫藝真回應：「故事很有力量又美麗，卻又充滿悲劇色彩，而且寓意深刻；讀完劇本後，就覺得是部非常棒的電影。」

孫藝真於紅毯換上黑色連身禮服，大露美背。（翻攝自Naver，合成圖）孫藝真於紅毯換上黑色連身禮服，大露美背。（翻攝自Naver，合成圖）

孫藝真坦言，當初聽到導演的邀約，連劇本都沒看就答應演出，「後來聽到李炳憲也有參與，心裡覺得更加踏實」，形容妻子的角色寫得很好，既美麗慈祥，人物形象非常動人。

《徵人啟弒》講述主角面臨職涯十字路口的故事，朴贊郁被問若電影這行發生變化，會做些什麼因應？他說，「我認為電影作為一種藝術形式不會枯萎，也許觀眾去電影院的文化會終結，且預算有所不足，但我會繼續用手機拍電影，而我現在已經這麼做了。」

《徵人啟弒》除了集結李炳憲、孫藝真首度同台演夫妻，還有李星民、廉惠蘭、車勝元、朴熹洵等眾黃金卡司，韓國定檔9月24日上映，台灣預計10月。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中