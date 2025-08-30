威尼斯影展》朴贊郁20年心血拍《徵人啟弒》 孫藝真劇本沒看就點頭演出

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國名導朴贊郁新片《徵人啟弒》受邀第82屆威尼斯影展主競賽單元放映，昨（29）舉辦官方記者會；孫藝真以一身黑色連身裙，盡展優雅氣質，搭配她招牌甜美笑容征服外媒，特別是她日前勤健身，果真展現驚人背肌和美麗的肩胛骨，吸引眾人目光。

李星民（左起）、朴熹洵、孫藝真、導演朴贊郁、李炳憲、廉惠蘭出席《徵人啟弒》威尼斯記者會。（達志影像）

《徵人啟弒》改編自美國作家唐納威斯雷克經典小說《斧頭》，講述李炳憲飾演的平凡上班族，在造紙廠服務25年後突遭裁員，為守護「妻子」孫藝真和一對兒女，陷入一場生存與道德的邊界遊戲。

朴贊郁表示，之所以堅持這部片20年，是因為無論來自哪個國家、時代，每當提到這故事時，人們總是以真誠的同理心做出回應。

被問和朴贊郁合作的感想，李炳憲說：「第一次聽說這部電影時，就覺得一定會很有趣，很興奮能參與其中。」孫藝真回應：「故事很有力量又美麗，卻又充滿悲劇色彩，而且寓意深刻；讀完劇本後，就覺得是部非常棒的電影。」

孫藝真於紅毯換上黑色連身禮服，大露美背。（翻攝自Naver，合成圖）

孫藝真坦言，當初聽到導演的邀約，連劇本都沒看就答應演出，「後來聽到李炳憲也有參與，心裡覺得更加踏實」，形容妻子的角色寫得很好，既美麗慈祥，人物形象非常動人。

《徵人啟弒》講述主角面臨職涯十字路口的故事，朴贊郁被問若電影這行發生變化，會做些什麼因應？他說，「我認為電影作為一種藝術形式不會枯萎，也許觀眾去電影院的文化會終結，且預算有所不足，但我會繼續用手機拍電影，而我現在已經這麼做了。」

《徵人啟弒》除了集結李炳憲、孫藝真首度同台演夫妻，還有李星民、廉惠蘭、車勝元、朴熹洵等眾黃金卡司，韓國定檔9月24日上映，台灣預計10月。

