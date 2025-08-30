張家寧喊問心無愧！裝沒事避談金流 慘遭圍剿噴爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出財務糾紛，經營者之一Andy老師指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞收益、逃漏稅，新北地檢署已介入偵辦。雖然張家寧遭依妨害電腦使用罪起訴，但她仍照常發布新影片並自我喊話：「問心無愧，無愧對於誰！」然而此舉卻引發網友群起圍剿，怒嗆「完全在避重就輕，根本是欲蓋彌彰！」

張家寧近來透過社群平台發文，寫下「讓真實和溫暖的力量擁抱每個角落，女人總有個夢，大家所好奇的『真實與真相』在這部裡～踏實的生活，踏實的擁有自己該擁有的（問心無愧，無愧對於誰）我們一起加油～」同時強調自己只是回應信任她、愛她、支持她的人，更直言：「當事實被扭曲我必須要站出來！」不過，她的相關說法未能平息外界質疑，反而讓討論熱度再度升高。

張家寧（左）未經Andy同意擅自更改YouTube頻道密碼，涉妨害電腦使用罪。（組合照，翻攝自YouTube）

面對張家寧的種種爭議，網友們完全毫不留情群起砲轟，「完全在避重就輕，根本是欲蓋彌彰！」、「你的所謂真相一點價值都沒有」、「拍些實際的影片比這種模糊焦點的東西還要好吧！」不僅如此，更有許多人狠酸「香水玫瑰到底是三X」、「妳的香水玫瑰怎麼比玫瑰瞳鈴眼還拖戲？」甚至要求她，「有病記得吃藥，不要一直香水玫瑰，快還錢」。

「眾量級CROWD」過去以情侶互動和綜藝感受歡迎，如今卻因財務糾紛成為大家關注的焦點，網友們也紛紛質疑張家寧多次上傳舊片，不客氣痛批：「一樣的東西還在po是在po什麼，是在跟大家丐流量嗎？」還有人怒嗆：「自己賺錢後才知道錢有多難賺了吧？」在檢調偵辦尚未有明確結果前，張家寧的「香水玫瑰」式發言，恐怕只會讓爭議繼續延燒。

