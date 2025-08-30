安晨妤搶下3個碩士！驚爆是「慢飛天使」背景曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕電商女王安晨妤擁有三個碩士學位，光鮮亮麗的背後，她的童年是需要早療陪伴的慢飛天使，也因為這段經歷，讓她相當理解其中的辛苦與無助，「當一個孩子在成長過程中稍微慢了半拍，父母心裡承受的焦慮，是外人很難想像的。」

安晨妤回憶小時候，因為語言溝通能力遲緩、說話含糊不清，透過專業醫療協助才有改善。正因為她走過那段日子，更能感受父母在資源有限時的徬徨與渴望。

請繼續往下閱讀...

因此當安晨妤擁有能力時，便義無反顧地投入公益，長期贊助早療協會，希望陪伴更多孩子與家庭走出孤單。

安晨妤驚爆兒時是「慢飛天使」 。（Sugar Power PR提供）

安晨妤特別支持「延續穩固偏遠地區早療外展服務計畫」，這項計畫鎖定花東與南投偏鄉的孩子與家庭，因為雖然醫院能夠服務大多數需要早期療育的孩子，但仍有約15%的家庭，因交通、經濟、資訊落差而錯過黃金介入時機。

早療協會看見了這些需求，特別組成跨領域療育團隊，包含物理治療師、職能治療師、語言治療師與社工人員，深入社區與家庭，將療育資源送到孩子身邊。

安晨妤表示：「沒有一個人應該被排拒在外。孩子和家庭需要的不只是醫療資源，而是能夠真正走入社區，融入生活，從愛與接納中慢慢追上。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法