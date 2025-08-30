晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

離婚16年！伊能靜罕見提及前夫庾澄慶：人品非常非常好

〔記者陽昕翰／台北報導〕「哈林」庾澄慶與伊能靜的23歲兒子「小哈利」庾恩利，近日推出個人單曲《nihilistic joy》。小哈利與媽媽合體宣傳自爆是「母胎單身」，伊能靜更在鏡頭前提及前夫哈林，直言對方人品非常好。

為了替新歌宣傳，小哈利與媽媽在社群進行「戀愛問答」，他自爆感情狀態，「我現在是母胎單身，二十三年。」沒想到伊能靜當場笑回：「你們信嗎？沒有人信吧？」

伊能靜相當開明，力挺兒子小哈利的任何決定。（翻攝自微博）伊能靜相當開明，力挺兒子小哈利的任何決定。（翻攝自微博）

小哈利解釋：「我覺得我之所以會母胎單身，就是因為我有自己的要求吧，我想要找那個很完美的，一個會讓我暈過去的火花。」

伊能靜也招認感情史很少，自爆是絕對的戀愛腦，「我只相信一見鍾情，喜歡帥的、有才華的，就是大家看到的兩段婚姻，二十三年的跟十三年的。」分別就是哈林以及現任老公秦昊。

哈林（右）與兒子小哈利。（翻攝IG）哈林（右）與兒子小哈利。（翻攝IG）

伊能靜接著告誡兒子，談戀愛若新鮮感過去，最要注意的就是人性的劣根性：「我最看重的，就是他勢不勢利眼。你跟一個人談戀愛，看的不是他人品的高處，而是他人品的低處。」

伊能靜與哈林已經離婚16年，她罕見提及前夫，「你爸爸的人品非常非常好，他就沒有這些問題，對誰都非常和善。」聽到小哈利虧老爸臭臉，伊能靜趕緊說明：「他臭臉可是他很善良，非常非常善良。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中