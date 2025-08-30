離婚16年！伊能靜罕見提及前夫庾澄慶：人品非常非常好

〔記者陽昕翰／台北報導〕「哈林」庾澄慶與伊能靜的23歲兒子「小哈利」庾恩利，近日推出個人單曲《nihilistic joy》。小哈利與媽媽合體宣傳自爆是「母胎單身」，伊能靜更在鏡頭前提及前夫哈林，直言對方人品非常好。

為了替新歌宣傳，小哈利與媽媽在社群進行「戀愛問答」，他自爆感情狀態，「我現在是母胎單身，二十三年。」沒想到伊能靜當場笑回：「你們信嗎？沒有人信吧？」

伊能靜相當開明，力挺兒子小哈利的任何決定。（翻攝自微博）

小哈利解釋：「我覺得我之所以會母胎單身，就是因為我有自己的要求吧，我想要找那個很完美的，一個會讓我暈過去的火花。」

伊能靜也招認感情史很少，自爆是絕對的戀愛腦，「我只相信一見鍾情，喜歡帥的、有才華的，就是大家看到的兩段婚姻，二十三年的跟十三年的。」分別就是哈林以及現任老公秦昊。

哈林（右）與兒子小哈利。（翻攝IG）

伊能靜接著告誡兒子，談戀愛若新鮮感過去，最要注意的就是人性的劣根性：「我最看重的，就是他勢不勢利眼。你跟一個人談戀愛，看的不是他人品的高處，而是他人品的低處。」

伊能靜與哈林已經離婚16年，她罕見提及前夫，「你爸爸的人品非常非常好，他就沒有這些問題，對誰都非常和善。」聽到小哈利虧老爸臭臉，伊能靜趕緊說明：「他臭臉可是他很善良，非常非常善良。」

