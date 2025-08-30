泰勒絲宣布訂婚！6年前男友喬歐文「第一時間反應曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕泰勒絲（Taylor Swift）宣布與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）訂婚，消息一出讓全球歌迷激動不已，不少人直呼她終於迎來歌詞裡的童話結局。不過，外界也好奇她交往6年的前男友、英國演員喬歐文（Joe Alwyn）會有何反應，如今答案曝光。

泰勒絲（左）宣布與NFL球星崔維斯凱爾西（右）訂婚。（美聯社）

知情人士透露，喬歐文雖然不會公開表態也不會送上祝賀訊息，不過卻在第一時間坦言：「真心希望泰勒絲一切都好！」對喬歐文而言，這場訂婚就像徹底劃下句點，他選擇不再主動聯繫，也不會傳訊祝賀，甚至認為「泰勒絲應該也不想再聽到他的聲音。」過去兩2人交往低調，戀情始於2016年，並將點滴寫進《Reputation》、《Lover》等專輯，直到2023年分手，令粉絲震驚。

喬歐文曾與泰勒絲交往6年。（法新社）

泰勒絲與喬歐文分手後，短暫與樂團The 1975主唱馬蒂希利傳出緋聞，但很快告終。隨後，泰勒絲與NFL球星凱爾西因「友誼手鍊」展開戀情，從2023年球場現身加油到2024年超級盃場邊擁吻，一步步走向公開與穩定，如今小倆口終於修成正果。然而，喬歐文近年則專注事業，投入電影《粗獷派建築師》、《憐憫的種類》與舞台劇《海上夫人》演出，未來還將參演驚悚片《Panic Carefully》。

針對外界長期將他定義為「泰勒絲前男友」，喬歐文對此則低調表示，這段感情曾經特別，但如今2人已走向新人生，他也以筆名「William Bowery」參與創作《Folklore》專輯歌曲《Betty》與《Exile》，一度被傳已祕密結婚，但2023年分手後選擇回歸自我。對此，喬歐文曾強調，「那段關係是長久、充滿愛的，但已經是去年的事了；現在的我，在生活與事業上都處於很好的狀態。」

