晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

泰勒絲宣布訂婚！6年前男友喬歐文「第一時間反應曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕泰勒絲（Taylor Swift）宣布與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）訂婚，消息一出讓全球歌迷激動不已，不少人直呼她終於迎來歌詞裡的童話結局。不過，外界也好奇她交往6年的前男友、英國演員喬歐文（Joe Alwyn）會有何反應，如今答案曝光。

泰勒絲（左）宣布與NFL球星崔維斯凱爾西（右）訂婚。（美聯社）泰勒絲（左）宣布與NFL球星崔維斯凱爾西（右）訂婚。（美聯社）

知情人士透露，喬歐文雖然不會公開表態也不會送上祝賀訊息，不過卻在第一時間坦言：「真心希望泰勒絲一切都好！」對喬歐文而言，這場訂婚就像徹底劃下句點，他選擇不再主動聯繫，也不會傳訊祝賀，甚至認為「泰勒絲應該也不想再聽到他的聲音。」過去兩2人交往低調，戀情始於2016年，並將點滴寫進《Reputation》、《Lover》等專輯，直到2023年分手，令粉絲震驚。

喬歐文曾與泰勒絲交往6年。（法新社）喬歐文曾與泰勒絲交往6年。（法新社）

泰勒絲與喬歐文分手後，短暫與樂團The 1975主唱馬蒂希利傳出緋聞，但很快告終。隨後，泰勒絲與NFL球星凱爾西因「友誼手鍊」展開戀情，從2023年球場現身加油到2024年超級盃場邊擁吻，一步步走向公開與穩定，如今小倆口終於修成正果。然而，喬歐文近年則專注事業，投入電影《粗獷派建築師》、《憐憫的種類》與舞台劇《海上夫人》演出，未來還將參演驚悚片《Panic Carefully》。

針對外界長期將他定義為「泰勒絲前男友」，喬歐文對此則低調表示，這段感情曾經特別，但如今2人已走向新人生，他也以筆名「William Bowery」參與創作《Folklore》專輯歌曲《Betty》與《Exile》，一度被傳已祕密結婚，但2023年分手後選擇回歸自我。對此，喬歐文曾強調，「那段關係是長久、充滿愛的，但已經是去年的事了；現在的我，在生活與事業上都處於很好的狀態。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中