YT界清流「好味小姐」缺席今年走鐘獎？團隊回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕YouTuber界清流「好味小姐」以生活化的影片主題和療癒的貓咪內容，累積大批粉絲喜愛。主頻道「好味小姐」目前有80.6萬訂閱，副頻道「好味小姐腦波弱」也達60.9萬訂閱。去年一支近50分鐘的長片「蓋一棟雞豪宅」更累積229萬次點閱，人氣驚人。不過今年走鐘獎的報名影片中卻獨缺「好味小姐」，讓粉絲感到意外又惋惜。對此，團隊剪輯師阿斷發文解釋，原來是「報名烏龍」所致。

好味小姐的長片「蓋一棟雞豪宅」，目前已經累積229萬次點閱。（翻攝自YouTube）

阿斷透露，許多粉絲私訊詢問原因。他表示，團隊一如往常拖到最後才要報名，卻誤以為截止時間是禮拜一晚上，還覺得「真貼心，在上班日截止」。沒想到真正的截止日是禮拜天，當天他們正好陪女兒「蕾夢」參加同學旅行，結果錯過報名。

等到週一準備報名時，才驚覺已經截止，讓團隊又震驚又無奈。阿斷也苦笑表示：「就是這樣，總之我們沒有投到稿，希望大家都能拿到理想的獎項。」雖然無緣今年走鐘獎，但這個烏龍原因，也讓粉絲直呼「很有好味小姐的風格」。

