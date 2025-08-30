威尼斯影展》孫藝真白皙美背超驚艷！親民簽名自拍全場暴動了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由李炳憲、孫藝真主演的電影《徵人啟弒》（No Other Choice）入選為第82屆威尼斯影展正式競賽片，並在當地首映。孫藝真大秀美背，一現身就受到現場影迷的歡迎，還有人拿出《愛的迫降》的相關文宣給孫藝真簽名，孫藝真也大方與影迷自拍合影，女神魅力席捲水城。

孫藝真秀出白皙美背，驚艷威尼斯。（法新社）

《徵人啟弒》是韓國名導朴贊郁的新作，該片在台灣時間昨天（29日）舉行記者會，這是朴贊郁暌違20年重返威尼斯主競賽，被問到這部作品為什麼這麼久才問世？朴贊郁笑說：「我想要用一個單字解釋，因為『錢』，就是一部電影的命運，並不是說我們沒有預算，而是我必須花時間去確保預算是充足的，就像我暌違20年帶著電影參加主競賽單元一樣，這部電影同樣花了20年製作，所以我才能找到這樣的演員陣容，我感謝他們，才使得我能獲得資金、投資。」

《徵人啟弒》導演朴贊郁（右）率領李星民、孫藝真、李炳憲、廉惠蘭、朴喜洵出席威尼斯影展。（法新社）

儘管先前因為李炳憲的玩笑話，讓孫藝真陷入人品爭議，不過兩人在威尼斯同台完全看不出有任何異狀，互動仍相當友好。第一次出席歐洲三大影展，孫藝真表示非常興奮且榮幸，坦言看《徵人啟弒》劇本的時候，覺得這個故事非常強烈、好笑，美麗卻又悲傷，「這是一個所有元素都融合在一起的故事，所以我心想『這是一部很了不起的電影吧』，所以我覺得一定要參加這部作品。」而她一直以來都很敬重朴贊郁導演，「我一直想著朴贊郁導演什麼時候會找我，我跟所有演員都有一樣的念頭」，加上聽聞男主角的選角是李炳憲，讓她決定演出。在與這兩位大咖的合作過程中，孫藝真謙虛表示學習到很多，「這次也多虧了導演的福，第一次來到了威尼斯影展，覺得非常幸福。」

李秉憲現身威尼斯影展，看起來游刃有餘。（法新社）

孫藝真現身威尼斯影展。（路透）

相較於孫藝真是第一次，李炳憲早就征戰國際，他在記者會上顯得游刃有餘，對於參演這次的作品，笑著說：「能夠跟朴贊郁導演合作，應該是現階段我們國家所有演員的人生清單之一吧，不管是什麼題材、什麼故事，如果接到邀約，大家都會夢想能跟朴贊郁導演合作，我也是一樣的。」

