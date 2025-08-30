90年代台灣記憶搬上國際舞台 《南方時光》閃耀蘇黎世影展

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣新銳導演曹仕翰執導電影《南方時光》繼成功入選西班牙「聖賽巴斯提安」國際影展「新導演競賽」單元後，再獲瑞士蘇黎世影展官方肯定，入選極具指標性的「SaveDemocracy」單元，成為台片閃耀歐洲影壇的驕傲。

《南方時光》聚焦90年代台灣青春記憶。（百景映畫提供）

蘇黎世影展是歐洲備受矚目的電影盛會之一，也是德語區觀眾發掘全球新銳導演的重要平台，影展期間眾星雲集，曾邀請莎朗史東、艾迪瑞德曼、強尼戴普等國際巨星，今年更有「奇異博士」班奈狄克康柏拜區與柯林法洛親臨現場，讓蘇黎世成為全球電影人與影迷的焦點。

請繼續往下閱讀...

《南方時光》聚焦90年代台灣社會動盪下，一群少年在家庭、校園、社會與自我認同間徘徊掙扎的成長故事。電影主角小洲面對父母的期望、師長的管教、同儕的友誼與青春的迷惘之中尋找屬於自己的未來與自由。

《南方時光》講述少年們的自由追尋。（百景映畫提供）

全片真實描繪台灣少年在時代洪流中如何從迷失、反抗到逐漸理解與和解，展現青春的勇氣與生命的韌性；導演曹仕翰表示：「《南方時光》的靈感來自我自身的成長經驗。台灣社會長期處於戰爭危機的潛在壓力下，青少年的自我認同往往在強權夾縫中擺盪。這部電影不只是個人成長的回望，更是對台灣社會現況的深刻反思。」

《南方時光》導演曹仕翰。（百景映畫提供）

曹仕翰進一步指出：「當外界關注台海情勢時，我更希望大家能從這群少年的視角，理解我們所承受的複雜現實，以及在困境中依然追尋夢想的勇氣。感謝所有出品方、演員及製作團隊的信任與支持，讓台灣電影在國際舞台上發光發熱。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法