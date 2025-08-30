晴時多雲

娛樂 音樂

55歲大咖歌后超級不科學 薄紗透視胴體驚呆眾人

〔記者陽昕翰／台北報導〕「國際天后」莫文蔚攜手限定樂團「The Masters」推出同名專輯《Karen Mok & The Masters》，專輯首創以《易經》為靈感，打造「易經三部曲」。

莫文蔚表示，這張專輯承接「大秀一場」演唱會的藝術能量，當時她在鳥巢舞台結合交響樂、裸眼3D、詠春拳與戲曲念白，突破傳統框架，最終榮獲國際「繆斯創意獎」鉑金獎。她希望透過音樂與舞台，將《易經》哲學與現代搖滾融合，展現顛覆與重生的力量。

莫文蔚挑戰性感透視裝。（地球娛樂提供）莫文蔚挑戰性感透視裝。（地球娛樂提供）

專輯中收錄的《豹變》唱出「變是不變」，《未濟》寓意「未完成」的人生掙扎與希望，《相生》則以搖滾呈現「愛恨相生、萬物相克」，成為全專輯的靈魂之作。

《相生》由莫文蔚自彈電古箏開場，冷冽氛圍瞬間帶入廢墟情境，隨後李銖銜（James）饒舌加入，與莫文蔚歌聲形成矛盾對話，情緒在搖滾推進下急速升高，副歌唱出「相生相剋自生不自滅」，以哲學意象化為強烈情感。

莫文蔚攜手限定樂團「The Masters」。（地球娛樂提供）莫文蔚攜手限定樂團「The Masters」。（地球娛樂提供）

《相生》 MV則以街道、廢墟與舞台為場景，融入《山海經》神獸意象，四位成員分別象徵木、土、火、金，如同神獸歸陣，碰撞出獨特能量。

莫文蔚是代表木的「玄豹」，55歲的她保養得宜，穿著薄紗透視裝展現精實體態，完全看不出真實年齡，她和團員們如同神獸在舞台上歸陣，以相生相剋的力量碰撞出新世代華語音樂最獨特的火花。

