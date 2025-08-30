台灣老電影《萬博追蹤》 穿越半世紀重返日本大阪

翁倩玉（右）、褚明仁董事長（左）對談後與《萬博追蹤》電影海報合影。（大阪亞洲影展提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕以1970年第一次大阪世博為舞台的台灣電影《萬博追蹤》，在相隔55年後，今年重返大阪，成為第21屆大阪亞洲影展的開幕片。飾演該片女主角的旅日明星翁倩玉今天隨片登台和影迷重溫半個世紀前的世博場景及回憶。她還俏皮地告訴影迷「接下來大家一定會大吃一驚的喔！請好好享受吧！」

文化部駐日台灣文化中心和大阪亞洲影展，每年都會合作推出「台電影特集」，今年在選片的過程中，影展資深策展人暉峻創三相中了1970年由中影推出、廖祥雄導演的《萬博追蹤》一片。

《萬博追蹤》的故事舞台就發生在1970年的大阪世博，翁倩玉飾演的華僑少女林雪子，被選為萬國博覽會「中華民國館」的接待員，她與日籍男友在大阪期間，尋找一位曾匿名匯款資助她與母親生活的神秘恩人。

過程中林雪子跑遍了當時世博的整個會場，該片的拍攝也是實際到大阪世博會取景，所以不但具有懸疑元素與浪漫情感的劇情，也等於是一部大阪世博的紀錄片。

片中有岡本太郎的太陽之塔、丹下健三的主會場，球型空中纜車，管狀高架電動步道、單軌列車等新奇的設施，也詳實地記錄了「中華民國館」的風貌，由旅美建築師貝聿銘設計的展館外觀，楊英風創作的巨型鋼雕「鳳凰來儀」，以及館內以多媒體投影展示故宮文物等。

由於是50多年前的老電影，為了這次的上演，交由文化部「國家電影及視聽文化中心」進行數位修復，以逐秒逐格的方法修復損壞的膠捲，最終得以順利於今天開幕上映。

台灣文化中心指出，透過台灣數位修復技術，讓《萬博追蹤》得以重回大銀幕，把半世紀前的世博風景再次帶到觀眾眼前。這不只是電影的復活，也是台灣長年耕耘影視數位修復與典藏的成果。透過這些影像，世界得以與台灣電影的記憶重逢，也能看見台灣電影的溫度與力量。

文化中心的新聞稿中提到，駐日代表李逸洋對本次活動表達恭賀之意，讚佩翁倩玉演藝成就專業、非凡，其雖旅居日本，但長年以來支持台灣、積極促進台日交流。他並指出，《萬博追蹤》在1970年上映時，台日仍有邦交，雖然正式外交關係在後來中斷，但數十年來台日仍維持友好的友誼和合作。現今國際社會的合作和互信，已不再是以外交關係存在與否為交流基礎，而是形成以民主國家和紅色專制國家的不同價值區隔，作為國際交流的信念與信賴基礎。

文化部長李遠也表示，電影有非常豐富的魅力與趣味。50年後透過《萬博追蹤》這部電影，讓國際建築大師貝聿銘於 1970 年大阪世 博中所設計的「中華民國館」，再次於2025年大阪世博期間呈現於世人眼前，別具意義。他向翁倩玉表達至高敬意，也感謝「國家電影及視聽文化中心」褚明仁董事長及工作同仁，為台灣電影修復與典藏上的努力。

21屆大阪亞洲影展開幕，翁倩玉（中間橘色上衣者）、褚明仁董事長（中間戴帽者）和影展上映作品之電影人士合影。（大阪亞洲影展提供）

