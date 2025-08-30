62歲李連杰「頸部驚現腫塊」 自揭動刀心境：手術台上走了也可能

〔記者李紹綾／台北報導〕62歲武打港星李連杰日前突然住院，躺在病床上的虛弱照片在網路上流傳，情況令不少人擔憂。他之後證實已出院，也笑稱是「硬體出了點問題，返廠維修一下」。前天（28日）他公開影片，首度細談病況及手術過程。

李連杰在影片中神情輕鬆，他表示，在4月26日生日當天，照鏡子時無意間發現頸部有腫塊，摸起來硬硬的，吃了一星期消炎藥仍未改善。在醫生建議下，他先後做了超音波、電腦斷層及細針穿刺活檢，報告顯示是良性，但部分部位看不清楚，為了保險起見，他在8月決定動手術，經切片化驗後再次確定百分之百是良性。

談及面對疾病的心態，李連杰表示自己就是個普通人，如今身體無恙，就要回歸工作，他認為生病對他來說，就像「硬體出了問題」，只能去面對：「我任何事情都OK，不OK也OK。我是一個普通人，有問題就修，修理就拿掉，拿掉就沒事了。現在發展到好的一塊。假如不是良性的，那就面對，甚至萬分之一、十萬分之一，意外在手術台上走了，也有可能，什麼都要去面對。」

至於外界冠上的「光環濾鏡」，李連杰說：「你們只知道我30%，把我塑造得太了不起，好像能打、了不起。其實我就是個普通人，所以就硬體返修，現在翻修出廠沒問題，那就繼續回來工作了。」

