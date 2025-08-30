晴時多雲

娛樂 電視

得知兒子是同志！苗可麗爆淚：嘴硬不說愛卻深情

〔記者蕭方綺／台北報導〕改編自李安經典電影的音樂劇《囍宴》加演版本正式回歸，演員們也分享回歸的心情與趣聞。苗可麗劇中得知自己的兒子是同志，才理解到「愛」沒有分別，排練過程數度感動落淚，表示：「演高媽媽時，就像真實進入每個台灣母親的靈魂，擔心孩子、嘴硬不說愛，卻滿是深情。」

苗可麗（中）在《囍宴》飾演得知兒子是同志，深感震驚的傳統個性媽媽。（華文環球藝術娛樂提供）苗可麗（中）在《囍宴》飾演得知兒子是同志，深感震驚的傳統個性媽媽。（華文環球藝術娛樂提供）

閻奕格則笑言，快換戲服成為最大挑戰，「心跳比唱高音還快，但正因如此，更感受到舞台的熱血與魅力。」音樂劇演出經驗豐富的聶雲則直言：「觀眾在謝幕時的反應讓我落淚，《囍宴》就像一場文化交響樂，讓人重新思考家庭與愛的模樣。」

此次加演卡司陣容堅強，橫跨台灣戲劇圈與美國百老匯舞台，包括高偉同Will Jay 飾演「高偉同」、Matt Shingledecker 飾演「Simon」、閻奕格飾演「顧威威」、苗可麗詮釋「高媽媽」、羅北安演出「高爸爸」，並邀請聶雲特別演出「羅醫生」。

Will Jay（右）、Matt Shingledecker在《囍宴》是同志愛侶。（華文環球藝術娛樂提供）Will Jay（右）、Matt Shingledecker在《囍宴》是同志愛侶。（華文環球藝術娛樂提供）

《囍宴》由百老匯導演 Gordon Greenberg 與編舞 Eamon Foley 攜手台灣設計團隊共同打造。舞台設計結合旋轉平台、透明紗幕與多媒體投影，呈現婚宴盛大氛圍，演員更笑稱「演一場就像辦一場」。高偉同回憶：「第一次上場看到滿台紅色布景和賓客排場，真的像參加自己的婚禮。」

苗可麗（左）和羅北安在《囍宴》中，大老遠赴美探親。（華文環球藝術娛樂提供）苗可麗（左）和羅北安在《囍宴》中，大老遠赴美探親。（華文環球藝術娛樂提供）

Matt Shingledecker 則補充：「每一場都有不同的趣味，觀眾的笑聲就是最好的彩蛋。」除了精緻舞台，本劇音樂也融入當代流行與電子元素，讓東西方文化交織，傳遞「家庭、愛與包容」的核心精神。製作人郭柏毅指出：「這是一個來自台灣的故事，但用國際音樂劇的語言，講述家庭與愛的普遍課題。我們希望《囍宴》能成為台灣故事走向世界的代表作。」

《囍宴》將於8月30日至9月7日於台北表演藝術中心大劇院連演6場。

