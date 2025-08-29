晴時多雲

娛樂 最新消息

張賢勝單飛來台開專場 暌違10年做這事：好像回到以前

張賢勝10月11日將來台舉行「MY」專場演唱會。（UNI Global提供）張賢勝10月11日將來台舉行「MY」專場演唱會。（UNI Global提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星張賢勝前年曾來台參加「K-Hiphop Fest」拼盤演唱會，10月11日將來台舉行「MY」專場演唱會，令人期待。

正逢solo出道10週年的張賢勝，不僅在今年5月於首爾舉行回歸見面會「The Orbit」，並分別發行了全新單曲《Orbit》及《Mess》，還睽違9年登上綜藝《蒙面歌王》，獨特的嗓音和絕佳的現場實力，掀起不少討論。

張賢勝自2009年以Beast出道至今，不僅能唱能跳，更以一首與泫雅的合作單曲《Trouble Maker》紅遍全韓國，成為韓國最受歡迎的男女雙人組合的代表。目前以Solo歌手身分活動的他，不僅積極專注在音樂作品上，更推出許多合作單曲，展現多元的音樂面貌。

此外，上月發行了全新EP《Mess》的張賢勝，透過官方社群依序公開了多樣的幕後花絮影片。只見張賢勝以強烈的紅色髮色搭配黑色系造型，散發出充滿氣場的魅力，營造出更加深沉的氛圍。

事實上，今年正是張賢勝solo出道的第10年，10年前以迷你一輯《MY》開啟solo生涯的他，更是透過多樣的音樂描繪出屬於自己的特色，他也提到：「《Mess》的MV是一部表現失落感與自私心等雙面情緒的作品」，並感性表示：「睽違10年再度染上紅髮，彷彿讓我回到2015年。」

對於音樂始終抱有著初衷的張賢勝，如今選擇回到個人solo的開始，並以「MY」為主題來命名這次的Fancon，不僅有著solo出道10週年的涵義，他也預告，這次將帶來許多不同的面貌來與粉絲相見。

2025 JANG HYUNSEUNG FANCONCERT in TAIPEI

演出日期：2025年10月11日（六）

演出地點：WESTAR （台北市萬華區漢中街116號8樓）

售票網站：年代售票（售票頁面建製中）

售票日期及時間：2025年9月13日（六） 12:00 （台灣時間）

票價：5,800（坐席）/ 4,800（站席）/身障席 2,900

粉絲福利：一對一合照/團體合照/簽名海報/ Hi touch /拍立得/簽名拍立得/小卡/簽名小卡

主辦單位: UJIN Entertainment / UNI Global ltd.

點圖放大header
點圖放大body

