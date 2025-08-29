晴時多雲

《我獨自升級》女主角確定！韓韶禧聯手邊佑錫 粉絲嗨喊「神仙組合」

韓媒指出，韓韶禧（左）與邊佑錫確定出演《我獨自升級》真人版男女主角。（組合照，翻攝自IG）韓媒指出，韓韶禧（左）與邊佑錫確定出演《我獨自升級》真人版男女主角。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓韶禧要升級了！確定與男神邊佑錫搭檔攜手出演Netflix熱門漫改劇《我獨自升級》，消息一出立刻掀起韓劇迷熱議。從過去與邊佑錫一同代言時尚品牌，到如今共同出演影集，2人組合讓觀眾期待值直線上升。

《我獨自升級》改編自同名網漫，故事講述原本被稱為「最弱的E級獵人」成振宇，在死亡邊緣覺醒後，逐步成長為拯救世界的「最強獵人」的過程。劇組早在1月宣布影視化，由因《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫確定出演男主角成振宇，其他角色也正陸續公開。

如今，韓媒《Sports》指出，韓韶禧將飾演原作中人氣極高的「車海仁」，這名角色不僅是唯一的韓國S級獵人，戰力與氣場都相當突出；此外，韓韶禧過去在《以吾之名》、《京城怪物》中展現過硬動作演技，這回若真加盟，勢必成為劇迷最期待的亮點之一。

