水邊「濕身照」流出…前AKB48姐妹團正妹「奶襲」《花花公子》

大谷滿理奈為《周刊花花公子》拍寫真。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前STU48成員、寫真偶像兼演員大谷滿理奈（おおたにまりな），藝名星乃まりな（21歲），日前登上最新一期《周刊花花公子》。這是她首次登上該雜誌，她昨在社群發文寫道：「我太開心了，希望大家能看到。」

在她釋出的照片中，可見她穿著連身泳衣，用草帽遮住胸部。她還分享了一張在河邊的「濕身照」，穿著比基尼和透視上衣，渾圓雪乳若隱若現，向粉絲們放送夏日福利。

日本《週刊花花公子》官方網站，也刊登了對她的訪問。雖然她之前也曾拍攝過類以的清涼寫真照，但大多在攝影棚內進行，但這是她第一次在自然中拍攝寫真照，大谷滿理奈表示，「能在水中玩得很開心。水很涼，很清爽，讓我想起了家鄉。我來自山口縣，學生時代經常在河裡玩耍，這讓我想起了往事。」

STU48為AKB48在日本國內的第6個姊妹團體，由作詞家秋元康擔任總製作人。大谷滿理奈於2017年以STU48第一期成員身分加入，並於2021年6月畢業，此後，便專注於舞台表演。

