娛樂 電影

3點全裸＋血腥割雕！《陽台上的壞女孩》挑戰觀眾極限

《陽台上的壞女孩》來自導演自身創傷經歷。（東昊提供）《陽台上的壞女孩》來自導演自身創傷經歷。（東昊提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕法國女星諾耶米梅蘭自編自導自演限制級電影《陽台上的壞女孩》尺度無極限，不但大方露胸，有顆鏡頭更直接將私處暴露在觀眾面前，3點大解放，加上惡意棄屍、露屌特寫等瘋狂劇情，堪稱今年最有看頭的大解放電影。

諾耶米梅蘭特因演出《燃燒女子的畫像》聲名大噪，執導首作《戀上你愛上我》即入選坎城影展。此次《陽台上的壞女孩》再度與《燒女》導演瑟琳席安瑪聯手編劇，廣受好評之餘更角逐坎城「酷兒金棕櫚獎」。

《陽台上的壞女孩》眾女星在片中大解放。（東昊提供）《陽台上的壞女孩》眾女星在片中大解放。（東昊提供）

《陽台上的壞女孩》融合喜劇、恐怖與奇幻，以大膽的色彩、荒誕幽默的情節，顛覆性別刻板印象，直面厭女與性侵議題；外媒盛讚「煽情的血與性」有如早期阿莫多瓦，《IndieWire》則形容它「挑釁、大膽且充滿百變魅力」。

片中「經典名場面」由《艾蜜莉在巴黎》「型男主廚」盧卡斯巴禾在片中慘遭拿刀「割雕」的血腥場面，讓坎城觀眾們驚呼聲四起。諾耶米與閨密在陽台邊聊天邊自慰的橋段，則成為全片另一高潮。

《陽台上的壞女孩》血腥場面讓觀眾驚呼連連。（東昊提供）《陽台上的壞女孩》血腥場面讓觀眾驚呼連連。（東昊提供）

諾耶米梅蘭特接受外媒訪問時坦言，《陽台上的壞女孩》的靈感來自自身創傷經歷，為的是批判男性的暴力；她17歲擔任模特時，就曾遭受攝影師的不當行為而受到精神創傷，之後亦曾受伴侶家暴，這一切都推動她拍攝這部電影。

《陽台上的壞女孩》將於9月5日全台上映。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

