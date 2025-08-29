晴時多雲

娛樂 最新消息

韓國性感天后孝琳開幕壓軸 澎湖追風音樂燈光節掀高潮

澎湖追風音樂燈光節開幕式，壓軸表演由韓國性感天后孝琳擔綱。（記者劉禹慶攝）澎湖追風音樂燈光節開幕式，壓軸表演由韓國性感天后孝琳擔綱。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年「澎湖追風音樂燈光節」今（29）日晚間在澎湖觀音亭園區磅礡登場，由韓國性感天后孝琳、王子邱勝翊、邱宇辰、理想混蛋、OZONE領銜開唱，勁歌熱舞嗨翻全場，現場吸引6000名觀眾到場狂歡同嗨，繼花火節之後再現人潮。

現場嘉賓包括澎管處長郭振陵、副縣長林皆興、議長陳毓仁、副議長藍凱元等人，還有1位神秘嘉賓藝人鄭人碩，應議長之邀前往現場，由於適逢七夕情人節，2人並一同分送巧克力給民眾，帶給現場朋友相當愉快、驚喜的夜晚。立委楊曜對於現場再現人潮，感到相當欣慰。

孝琳壓軸表演，果然吸引爆滿觀眾。（記者劉禹慶攝）孝琳壓軸表演，果然吸引爆滿觀眾。（記者劉禹慶攝）

即日起至9月26日展開的澎湖追風音樂燈光節自為期5週，每週5及8月30日晚間共舉辦六場大型演唱會，卡司陣容堅強，包括韓國性感天后孝琳、玖壹壹、ENERGY、溫嵐、TRASH、麋先生、滅火器、許富凱、OZONE等重量級歌手與團體接力演出，實力與人氣兼具，希望再掀全台秋季最火熱的音樂盛典。

另外，今年燈光藝術展演全面升級，以「光島盛典」為主題，展期自即日起至11月2日，透過創意燈飾、光影互動科技與在地文化故事，打造最具澎湖風情的夜間遊覽體驗。活動期間每日消費滿額還能集點抽獎，週週至追風音樂燈光節現場參與互動任務，更有機會抽中限量保留席NFT、藝人澎湖貼心小禮、市集折價券等好禮，並於9／15、10／15、11／15分別抽出機票、飯店住宿券、3C家電等多項獎品，11／15更抽出夢幻汽車大獎。

　

點圖放大body

