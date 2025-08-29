晴時多雲

娛樂 最新消息

動漫魂萌爆全場 安惠志、文慧真出場即高潮

一頭金髮的安惠志先前表演以性感為主，今晚則大賣萌。（翻攝自IG）一頭金髮的安惠志先前表演以性感為主，今晚則大賣萌。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕統一7-ELEVEN獅8月最後一場星光女孩秀今（29）晚於新莊棒球場登場。韓援安惠志、文慧真又歌又舞，加上萌炸全場的打扮，讓球迷瞬間嗨到爆。

走萌萌路線的安惠志今晚演出「大寶貝的可愛爆擊」率先登場。（統一獅提供）走萌萌路線的安惠志今晚演出「大寶貝的可愛爆擊」率先登場。（統一獅提供）

安惠志「大寶貝的可愛爆擊」率先登場，她選擇YENA的《NEMONEMO》在可愛的音樂旋律之下，讓身穿格子裙、梳成丸子頭的她就像來自二次元的萌寶。安惠志自己也覺得上次走過性感路線，這回想要呈現自己可愛的一面。今晚的演出也是安惠志第3次的solo演出，她覺得每次準備都很緊張，可是有球迷的加油就讓她信心滿滿。

文慧真受到腳傷影響，選擇扮演成動漫角色並演唱《進擊的巨人》主題曲。（統一獅提供）文慧真受到腳傷影響，選擇扮演成動漫角色並演唱《進擊的巨人》主題曲。（統一獅提供）

文慧真受到腳傷影響，選擇扮演成動漫角色並演唱《進擊的巨人》主題曲，甜美的歌聲加上金句台詞、招牌動作，讓新莊棒球場燃起滿滿動漫魂。

統一7-ELEVEN獅韓援啦啦隊文慧真因腳傷關係，今晚表演已演唱為主。（翻攝自IG）統一7-ELEVEN獅韓援啦啦隊文慧真因腳傷關係，今晚表演已演唱為主。（翻攝自IG）

文慧真說自己本來就是個動漫迷，藉著這次機會剛好把自己的愛好和現場觀眾緊緊連結在一起，爽度爆表。文慧真還很驕傲地說，台灣啦啦隊的韓援好像還沒有人cosplay表演過，她希望自己是第一人。

