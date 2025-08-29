晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SpeXial第2位人夫！風田曬照報喜訊 連晨翔也曝「合影」獻祝福

風田公開與老婆的牽手影子照放閃。（翻攝自Instagram）風田公開與老婆的牽手影子照放閃。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕33歲日籍藝人風田曾是男團SpeXial成員，團體解散後轉往主持界發展，幽默的談吐吸引不少粉絲喜愛。他今（29日）趁七夕情人節宣布結婚喜訊，消息公開後獲得眾多祝福。他也是繼連晨翔之後，成為SpeXial裡的第二位人夫。

風田在社群貼出一封親筆信給粉絲，透露自己已成為人夫：「她是一個非常幽默又貼心的日本女生，我覺得很幸運能夠和她攜手走向未來，感謝大家一直以來的支持與陪伴。今後我也繼續努力，把更多的歡樂和作品帶給大家。未來的日子，也請大繼續多多支持，祝福大家七夕情人節快樂」，他相當保護隱私，未公開妻子的照片，僅貼出兩人牽手的影子放閃。

連晨翔（左）貼出與風田的工作照。（翻攝自Instagram）連晨翔（左）貼出與風田的工作照。（翻攝自Instagram）

SpeXial團員連晨翔日前才剛成為人夫、準爸爸，他在留言區獻上祝福：「恭喜，愛你的。」並附上一個愛心的貼圖，隨後則在限時動態貼出與風田的工作照，並稱：「我們情人節的相遇。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中