SpeXial第2位人夫！風田曬照報喜訊 連晨翔也曝「合影」獻祝福

風田公開與老婆的牽手影子照放閃。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕33歲日籍藝人風田曾是男團SpeXial成員，團體解散後轉往主持界發展，幽默的談吐吸引不少粉絲喜愛。他今（29日）趁七夕情人節宣布結婚喜訊，消息公開後獲得眾多祝福。他也是繼連晨翔之後，成為SpeXial裡的第二位人夫。

風田在社群貼出一封親筆信給粉絲，透露自己已成為人夫：「她是一個非常幽默又貼心的日本女生，我覺得很幸運能夠和她攜手走向未來，感謝大家一直以來的支持與陪伴。今後我也繼續努力，把更多的歡樂和作品帶給大家。未來的日子，也請大繼續多多支持，祝福大家七夕情人節快樂」，他相當保護隱私，未公開妻子的照片，僅貼出兩人牽手的影子放閃。

請繼續往下閱讀...

連晨翔（左）貼出與風田的工作照。（翻攝自Instagram）

SpeXial團員連晨翔日前才剛成為人夫、準爸爸，他在留言區獻上祝福：「恭喜，愛你的。」並附上一個愛心的貼圖，隨後則在限時動態貼出與風田的工作照，並稱：「我們情人節的相遇。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法