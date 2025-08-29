晴時多雲

娛樂 電影

港導戶頭剩一萬！《日泰小食》奪桃影最大獎：能撐半年

香港紀錄片《日泰小食》勇奪最佳影片。（桃園電影節提供）香港紀錄片《日泰小食》勇奪最佳影片。（桃園電影節提供）

〔記者鍾志均／桃園報導〕2025「桃園電影獎」今（29）頒獎典禮，來自香港的紀錄片《日泰小食》勇奪最佳影片，獲獎金台幣50元，導演冼澔楊，開心透露戶頭剩一萬多塊而已，這筆錢足夠支撐半年，好好面對下一部作品。

《日泰小食》長時間蹲點離島小店，拍攝當地人日常生活，真實呈現當代香港民眾的精神面貌，導演冼澔楊直呼拍紀錄片很辛苦，很開心桃園也是個多元化的城市，相信觀眾能從紀錄片中感受到「家的感覺」。

馬志翔（右）、楊貴媚分獲男女配角獎。（桃園電影節提供）馬志翔（右）、楊貴媚分獲男女配角獎。（桃園電影節提供）

馬來西亞電影《虎紋少女》與台灣影片《囚犬》、《優雅的相遇》分獲得兩項大獎，3部片並列大贏家；導演張作驥新作《優雅的相遇》拿下評審團特別獎、未來之星獎；男女配角分別頒給馬志翔和楊貴媚。

決選評審團主席陳玉勳與楊貴媚頒獎時妙語如珠，他說前幾年好不容易得了金馬獎，「結果剛好從那一屆起沒有獎金」，他稱讚桃園電影獎「獎金豐厚，我明年一定要來」。

楊貴媚開玩笑提醒得獎人，她去年的影后獎金「請幾次吃飯就沒有了，還要倒貼」，不過得獎還是真的非常感謝、非常開心。

《優雅的相遇》喜獲評審團特別獎。（桃園電影節提供）《優雅的相遇》喜獲評審團特別獎。（桃園電影節提供）

【2025年桃園電影獎完整得獎名單】

最佳影片：日泰小食

最佳男主角：陳泰河 / 囚犬

最佳女主角：劄芙琳‧劄伊里劄爾 / 虎紋少女

最佳導演：余修善 / 虎紋少女

最佳編劇：顏皓軒 / 囚犬

最佳男配角：馬志翔 / 獵人兄弟

最佳女配角：楊貴媚 / 小雁與吳愛麗

評審團特別獎：優雅的相遇

未來之星獎：陳龔葳 / 優雅的相遇

人文關懷獎：深淵的回望

永續環境獎：河裡的孩子子子子子

