網友嗆奈奈子「肉便器」獲不起訴 李怡貞酸爆：這種腦就是小三命

〔記者邱奕欽／台北報導〕火辣網紅「Koori」奈奈子因遭富商妻子踢爆當小三爭議不斷，甚至被PTT、Dcard網友以「高級妓女」、「肉便器」、「行走飛機杯」等字眼辱罵。奈奈子提告5人妨害名譽，然而士林地檢署調查後，最終認為欠缺犯罪事實證據，5人全獲不起訴處分。對此，律師李怡貞狠酸，「非得浪費社會資源讓司法機關認證才開心，當小三還不羞恥耶」。

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」直言，這些網友的批評雖然粗暴，卻反映奈奈子自願成為公眾人物後，應承擔更高的公評忍受義務。她譏諷奈奈子，「花錢請律師只是為了被司法認證是高級妓女、肉便器，這種腦袋，難怪就是當小三的命」。她甚至冷嘲：「莫非是因為不想被歸類成低級妓女，才要花大錢打官司？」

事件源於去年間，富商妻公開指控奈奈子，「不只當小三，還帶姐妹陪夫泡湯」，甚至流出溫泉裸湯照與性愛片，怒斥她破壞家庭還想篡位。風波後，奈奈子一度神隱2週，之後出面喊冤，稱「富商只是榜一」，但隨即聲量暴漲，IG粉絲突破7.9萬人，業配邀約不減反增，形成「黑紅也是紅」效應。

檢方指出，奈奈子經營社群擁有龐大影響力，依憲法法庭判例，公開自媒體經營者必須承擔較多輿論壓力。雖然留言措辭激烈，顯示發言者修養不足，但難以認定已嚴重損害名譽，加上奈奈子可透過限動、影片澄清平衡外界觀感，因此裁定不起訴。但檢方也提醒，若奈奈子不服，仍可在10日內向高檢署聲請再議。

