娛樂 最新消息

公益網紅AJ哥遭爆募款未完全落實 聲明：惡意抹黑

公益網紅「AJ哥」曹暐國目前人在中國青海進行「萬盞佛燈點燈法會」。（翻攝自TikTok）公益網紅「AJ哥」曹暐國目前人在中國青海進行「萬盞佛燈點燈法會」。（翻攝自TikTok）

〔記者馮亦寧／台北報導〕本業為家具業者，在網路上直播協助弱勢、幫助個案的公益網紅「AJ哥」曹暐國目前人在中國青海進行「萬盞佛燈點燈法會」，在TikTok擁有超過60萬粉絲的他，最經典的台詞就是「AJ哥就是你的愛」。近日爆發AJ哥疑似利用個案慘況，在TikTok公開募款，卻沒有落實到個案身上，導致對方延誤就醫，對此，AJ哥透過秘書發聲明，反控個案惡意抹黑，將追究名譽損失法律責任。

引起討論的個案「象腿哥」指AJ哥以他的名義募款33萬元，但他實際收到的只有9萬，如今他的象腿症日漸惡化，恐面臨截肢，AJ哥卻恐嚇不能找別人幫忙。

AJ哥透過秘書發出聲明，反控個案惡意抹黑，並表明將追究名譽損失法律責任。（翻攝自臉書）AJ哥透過秘書發出聲明，反控個案惡意抹黑，並表明將追究名譽損失法律責任。（翻攝自臉書）

AJ哥先是透過直播說明，人在青海的AJ哥表示，象腿哥這個個案他曾數度拜訪，希望象腿哥能夠租個房子落腳，無奈時間過去，AJ哥回訪時，象腿哥仍然沒有租屋，讓AJ哥不放心把大筆金額交給他。

現在AJ哥透過秘書發出聲明，反控個案惡意抹黑，並表明將追究名譽損失法律責任。

象腿哥於113年10月首度與AJ哥接觸，當時AJ哥給了他2萬元現金，並指他要先減肥才能治療腿部。後來AJ哥陸續又給了象腿哥1萬5千元，同時告知已安排胃繞道手術且募得30萬元，作為醫療費用。

象腿哥質疑AJ哥所募善款去向。（翻攝自TikTok）象腿哥質疑AJ哥所募善款去向。（翻攝自TikTok）

今年1月，AJ哥再次找到他並提供3萬元當作租屋及生活費用，並進一步安排腿部手術。AJ哥也附上但書，表示若象腿哥沒有租到房子，就會斷絕聯繫，後來AJ哥發現象腿哥遲遲並未租屋，不願繼續提供善款。

象腿哥表示自己租屋有難度，且質疑善款去向；AJ哥在直播中反控象腿哥態度不佳、頻繁要錢，而且也沒租到房子。AJ哥直接在直播中說：「拿2、3次錢給他，叫他租房子都不租，網友覺得我可以把30萬拿給他嗎？拿去亂花的話，能救到自己的腿嗎？」

AJ哥也聲明，自己幫助個案2年來一直盡心盡力，付出的比大家想像的多，對於外界的惡意抹黑，他表示：「網路並非法外之地，對此惡劣行徑絕不姑息」。

AJ哥指自己擔心把錢交給象腿哥，他可能拿去亂花。（翻攝自臉書）AJ哥指自己擔心把錢交給象腿哥，他可能拿去亂花。（翻攝自臉書）

