小田切讓太荒唐！狗裝化身「一日警犬」宣導反詐騙笑爆全場

小甜切讓穿狗裝化身一日警犬。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本演員小田切讓為了宣傳即將上映的電影版《警犬奧利佛》，特地穿上全套毛茸茸的犬裝現身岡山縣警察本部擔任「一日宣傳警犬」。現場他不僅配戴寫有「一日警察犬」的紅白綬帶，還與警方代表進行授證，場面逗趣又吸睛。

小田切讓以幽默方式宣導反詐騙觀念。（翻攝自YouTube）

小田切讓化身電影角色「奧利佛」，走進嚴肅的警察機關，以幽默方式宣導反詐騙觀念。他在活動中與警方並肩而立，模樣憨態可掬，引發現場媒體與民眾笑聲；岡山縣警也藉由明星效應，強化民眾對「特殊詐欺」防範的意識，呼籲大家提高警覺。

事實上，《警犬奧利佛》原是日本知名電視劇，這次推出大銀幕版，小田切讓再度挑大樑，官方也藉由他的人氣與話題性，結合警方的反詐騙宣導，形成一場跨界合作。相關畫面曝光後，網友紛紛直呼「太荒唐，荒唐到可愛！」、「荒謬至極，我好愛！」、「好想去現場看」，活動成功引發熱議。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

