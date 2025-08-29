晴時多雲

娛樂 最新消息

網紅「鳳梨」躲過12槍掃射 身穿房仲背心曝光

網紅「鳳梨」吳泓逸疑似轉戰房仲業。（翻攝自臉書）網紅「鳳梨」吳泓逸疑似轉戰房仲業。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸以獨特台味掀起一股風潮，不過後來捲入不少爭議事件，上月鳳梨晚間遭歹徒騎機車尾隨，連開12槍，所幸未造成傷亡。之後在屏東、宜蘭經營的飲料店又遭人潑糞，今（29）鳳梨在社群曝光自己穿著房仲業者黃色背心的照片，並表示：初踏入陌生領域感覺既期待又怕受傷害。

鳳梨坦承：初踏入陌生領域感覺既期待又怕受傷害。（翻攝自臉書）鳳梨坦承：初踏入陌生領域感覺既期待又怕受傷害。（翻攝自臉書）

鳳梨發文說：「這一個多月遊走在建案工地跟房屋公司…初踏入陌生領域感覺既期待又怕受傷害…」，他表示雖然一開始什麼都不懂，但他認為可以做中學、學中做，並透露自己慢慢開始有點興趣跟心得，跟原本的生活完完全全不一樣。

鳳梨（右）感嘆：換了個生活圈真的有了不同的體悟。（翻攝自臉書）鳳梨（右）感嘆：換了個生活圈真的有了不同的體悟。（翻攝自臉書）

鳳梨感嘆：「換了個生活圈真的有了不同的體悟…原來正常的生活比夜生活有趣」，並附上一個哭笑不得的表情符號。

穿著房仲業者旗下慈善基金會黃色背心的鳳梨，戴著墨鏡，在捐血站前擺攤。歷經開槍、潑糞等事件，鳳梨事後曾發文感謝大家關心，並且強調會照顧好家人，更呼籲「禍不及家人」。

