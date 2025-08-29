晴時多雲

娛樂 最新消息

蘇有朋「賣藝不賣身」挨轟 謝絕合照緊急致歉回應了

蘇有朋發聲致歉。（翻攝微博）蘇有朋發聲致歉。（翻攝微博）

〔記者陽昕翰／台北報導〕小虎隊出身的蘇有朋宣布下月將在中國舉辦音樂會，有粉絲抱怨只有VIP票券才能合照，逼得他昨晚在社群回應：「這是音樂會，不是合影會。我賣藝不賣身，不愛音樂的人別來。」掀起粉絲討論。

對此，蘇有朋今天發文致歉：「首先向因為我不當比喻而感到不舒服的朋友致歉。為避免誤解，我想還原當時的心情。」

蘇有朋解釋，舉辦B-Side限定音樂會的初衷，是因為在巡演後，驚喜發現仍有許多支持他早期單飛音樂的聽眾，「原來在歌迷青春裡，我的作品曾占有重要位置，很多點歌甚至讓我想起自己都快遺忘的歌曲。」

蘇有朋透露，他將歌迷的心聲放在心裡，因此決定於9月11日舉辦限定音樂會，特別選在呼聲最高的livehouse舉行，並在生日當天與歌迷相見，「希望能唱歌、聊天，帶來更親近的交流。」

沒想到消息公布後，部分粉絲卻把焦點放在「沒有合影就不參加」，讓他一時激動發出不當言論。他強調：「我的本意是想回應大家想聽歌的心願，而不是希望有人只為了一張臉而買票。這也是為何我選擇在超話發文，因為那是我與支持者的互動空間。」

最後蘇有朋說：「感謝大家耐心讀到這裡，也希望了解我的心路歷程後，不要再誤解。若願意幫忙轉發完整內容，也在此說聲謝謝。」

