馬筱梅14歲毛孩過世遭人酸 火大親上線反擊

「Mandy」馬筱梅愛犬過世，難過不捨。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲現任妻子「Mandy」馬筱梅近期在限時動態透露養了14年的愛犬過世，讓她傷心無比，沒想到竟有酸民嘲諷她「立人設」，讓馬筱梅忍無可忍，更親上火線嗆聲。

馬筱梅發布愛犬靜靜躺在盒中的安詳模樣，彷彿熟睡著，但身旁的黃布與乾燥花讓人明白，毛孩已經回到汪星球。不捨愛犬的馬筱梅寫下：「去當快樂的小天使吧，謝謝你陪伴了我十四年，妳永遠都在我心裡。」

馬筱梅養了14年的愛犬過世，卻遭酸民譏諷立人設。（翻攝自IG）

限時動態曝光之後，竟有酸民留言，指她立人設。氣不過的馬筱梅公開雙方對話截圖，酸民不僅質疑馬筱梅是否真的有一條養了14年的狗，更指她「想立人設給自己立瘋了」，更痛批「很虛偽很精明」也放話不再關注她。

被酸民激怒的馬筱梅也火力全開，反問酸民：「你思想有什麼問題毛病？養狗14年還能編，你是被騙長大的嗎？」馬筱梅更進一步要求對方不要再來打擾，並撂下重話，「你這種人不要來說三道四！拜託請你不要專注我。網路上這都是都什麼人啊？祝你以後家裡有生命往生了也被質疑！」

馬筱梅為愛犬親上火線怒嗆網友。（翻攝自IG）

