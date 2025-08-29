晴時多雲

娛樂 最新消息

阿乃曝遭狄鶯威脅 私訊她母親曬身分證放話：別想躲，我找得到他

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日藝人孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐遭「J小姐」瘋狂連環爆料，事件鬧的沸沸揚揚，經紀人指是前女友阿乃搞鬼，不過阿乃已經明確發文否認，強調事件與她無關。不料，今（29）日阿乃再度發文，截圖與母親的對話，指出收到狄鶯威脅：「別想躲，我找得到他的！」

J小姐揭孫家家醜，狄鶯怒喊告。（翻攝自臉書）J小姐揭孫家家醜，狄鶯怒喊告。（翻攝自臉書）

今日阿乃在IG上傳限時動態，曬出與媽媽的對話截圖，內容顯示媽媽傳訊息關心她，寫著「妳還好嗎」，並且貼出疑似是狄鶯私訊媽媽的對話，狄鶯先是打了長達12分鐘的電話給阿乃媽媽，之後傳來阿乃的身分證，並威脅：「別想躲，我找得到他的！」阿乃媽媽擔心的表示：「你人在英國他會不會找人來找我們」、「一切要注意喔」。

阿乃疑似遭到狄鶯威脅。（翻攝自IG）阿乃疑似遭到狄鶯威脅。（翻攝自IG）

對此，阿乃氣炸怒批：「分開幾年了，抹黑我就算了。我母親完全是局外人，卻於昨日收到某位藝人親屬傳來訊息，附上我的身分證，並留言『別想躲，我找得到他的！』甚至還打電話長達12分鐘，內容全都在針對我，卻要母親承受。」阿乃表示，所有證據均已完整保存，「本人保留一切法律追訴權，並交由司法機關認定。」

