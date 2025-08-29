晴時多雲

娛樂 最新消息

許光漢自嘲二度就業 親自澄清沒要演《尚氣2》

許光漢（右）袁澧林一同出席《他年她日》亞洲記者會。（記者許世穎攝）許光漢（右）袁澧林一同出席《他年她日》亞洲記者會。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／香港報導〕「亞洲男神」許光漢主演的奇幻愛情片《他年她日》今天（29日）選在今天浪漫七夕在香港舉辦亞洲記者會，他和女主角袁澧林、監製張艾嘉、導演龔兆平、藝術總監文念中一同出席。由於是退役後首度公開露面，許光漢笑稱自己是社會新鮮人，「用二度就業比較貼切一點，其實現在訪問都還在適應，有不真實感！」

許光漢直說很開心見到粉絲，「滿緊張的，很久沒有見到大眾了！」回憶服役生活，他覺得自己有變得比較成熟一點，「具體可能有點難說，但可能會希望更直接一點吧！」他說當時有很長時間可以跟自己獨處，「回想過去幾年忙碌工作得到那些回饋，又必須待在一個地方，也有學習新的語言。」

提到學語言，讓人想到先前傳聞許光漢將演出漫威《尚氣2》，他也首度親自澄清：「其實被講到都快以為是真的，目前沒有收到任何的邀約！」但他強調會努力讓自己看有沒有機會，「能去參與試鏡就好了！」

電影將在釜山影展世界首映，張艾嘉表示，之前去過幾次，而當地觀眾非常熱情。袁澧林笑說，因為西恩貝克可能會出現感到有點緊張，而她以前跟其他觀眾一起看自己作品時會很緊張，但現在已經是更成熟的階段，想更接納自己的演出。

隨著香港七夕記者會與昂坪市集展覽熱烈展開，《他年她日》亞洲巡迴宣傳正式啟航，接下來將於台北、韓國、越南、新加坡等地接力造勢，將奇幻虐戀的熱潮推向全亞洲。電影《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步盛大上映。更多活動與宣傳資訊，請關注甲上娛樂官方粉絲團。

點圖放大body

