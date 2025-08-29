世界冠軍編舞師來台指導 Wing Stars激動喊「圓夢」

The Royal Family編舞師Teesha Taulepa帶來節奏強烈的舞曲，讓Wing Stars挑戰不同的舞蹈風格。（桂田文創提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台鋼啦啦隊Wing Stars成軍以來，憑藉整齊俐落的舞蹈與熱情互動，在各大比賽中累積高人氣，逐漸成為球迷心中最具特色的應援團之一。為了進一步提升舞蹈實力，今（29）日桂田文創特別安排她們與來自紐西蘭、享譽全球的街舞天團The Royal Family Dance Crew的核心編舞師——Moana Davis、Teesha Taulepa與Donald Ah Loo進行交流切磋。

The Royal Family首席編舞師Moana Davis，以歌曲引導女孩們透過旋律去感受身體的自由與律動。（桂田文創提供）

這三位編舞師都是世界級舞者，不僅隨The Royal Family參與世界巡演，奪下多屆世界舞蹈錦標金牌，足跡更踏遍FIFA、杜拜世博會、澳洲職業聯賽等舞台，並與Rihanna、Doja Cat 等巨星同台演出或合作編舞，經驗相當豐富。此次課程以音樂引導，讓成員們從旋律出發去感受身體律動，再觀察她們對歌曲的理解與詮釋。編舞師們也大讚Wing Stars學習力驚人，舞台能量十足，對她們的未來表現寄予厚望。

桂田文創安排來自紐西蘭的街舞天團The Royal Family Dance Crew進行交流。（桂田文創提供）

桂田文創總經理謝汶芳指出，今年Wing Stars除了推出單曲展現更多元的發展可能外，4月曾邀請韓國編舞大師申潣燮擔任培訓總監，如今再迎來世界冠軍舞團的交流指導，「我們希望透過不斷吸收不同舞蹈文化，激盪出更具特色的表演能量，並逐步打破外界對『Wing Stars 全是素人』的質疑，用實力走出屬於她們的新路。」

成員們也難掩興奮，副隊長瑈瑈坦言，自己從小就是看The Royal Family的影片學舞，「一直很想親眼見到他們，但他們的工作坊多在海外，沒想到竟然能在台灣近距離交流，真的有一種圓夢的感覺！」而近期因擔任台鋼雄鷹實習應援團長而備受矚目的妡0則笑說：「我有預感明天一定會全身痠痛！」她也回憶起學舞時的嚴格訓練，「舞感不只是身體動作，表情也要到位，每一個拍子都必須完整呈現，絕不能趕拍子。」她更直呼能親眼見到世界級舞團，仍覺得難以置信。

