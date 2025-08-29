晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）「媽媽餵」影片遭炎上 二寶爸男星餵母乳＋配方奶曝現況

〔記者陽昕翰、實習記者譚曉曼／台北報導〕母嬰品牌「媽媽餵」日前拍影片宣傳嬰兒奶粉不健康，點燃許多民眾及醫生怒火，認為是在製造不必要的恐慌，男星孟澔是二寶爸，今天出席活動談到，透露自己的孩子母乳及配方奶都有吃，都長得頭好壯壯。

男星孟澔是二寶爸。（記者陳奕全攝）男星孟澔是二寶爸。（記者陳奕全攝）

孟澔的大兒子今年5歲，二寶今年出生才5個月大，他提到寶寶都是先吃母乳，之後才換了配方奶，認為兩個都很好，「長輩說吃得慣就好，而且我們家老大蠻挑食」，大家都有自己的選擇。

男星孟澔是二寶爸。（記者陳奕全攝）男星孟澔是二寶爸。（記者陳奕全攝）

對於升格二寶爸，孟澔受訪笑說，和老婆起初備孕時都想生女兒，沒想到連賭兩次都輸，「生男的也不錯啦，以後可以一起打電動。」他說未來不考慮結紮，也會盡量避免老婆再懷孕，不會再拚第三胎。

孟澔今天受邀出席第二屆「2025金肉獎」頒獎典禮，他托大兒子的福，以親子賣萌的創意影片奪得「最佳人氣獎」。孟澔笑說，自己就住在火鍋店的附近，很常去吃，當時兒子剛好說了一句「爸爸我要吃肉肉」，讓他靈機一動當成拍片素材，還獲得了高人氣順利拿獎。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中