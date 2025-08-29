（影）「媽媽餵」影片遭炎上 二寶爸男星餵母乳＋配方奶曝現況

〔記者陽昕翰、實習記者譚曉曼／台北報導〕母嬰品牌「媽媽餵」日前拍影片宣傳嬰兒奶粉不健康，點燃許多民眾及醫生怒火，認為是在製造不必要的恐慌，男星孟澔是二寶爸，今天出席活動談到，透露自己的孩子母乳及配方奶都有吃，都長得頭好壯壯。

男星孟澔是二寶爸。（記者陳奕全攝）

孟澔的大兒子今年5歲，二寶今年出生才5個月大，他提到寶寶都是先吃母乳，之後才換了配方奶，認為兩個都很好，「長輩說吃得慣就好，而且我們家老大蠻挑食」，大家都有自己的選擇。

對於升格二寶爸，孟澔受訪笑說，和老婆起初備孕時都想生女兒，沒想到連賭兩次都輸，「生男的也不錯啦，以後可以一起打電動。」他說未來不考慮結紮，也會盡量避免老婆再懷孕，不會再拚第三胎。

孟澔今天受邀出席第二屆「2025金肉獎」頒獎典禮，他托大兒子的福，以親子賣萌的創意影片奪得「最佳人氣獎」。孟澔笑說，自己就住在火鍋店的附近，很常去吃，當時兒子剛好說了一句「爸爸我要吃肉肉」，讓他靈機一動當成拍片素材，還獲得了高人氣順利拿獎。

