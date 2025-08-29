小虎隊重組有望？ 蘇有朋公開怒嗆「我賣藝不賣身」

蘇有朋。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕51歲的蘇有朋下月將於北京舉行《B-Side音樂會》，票種中VIP門票除了可優先進場，還能與蘇有朋進行1對10合照並獲得簽名海報，引起部分粉絲不滿，紛紛要求購買普通門票者也能合照。對此，蘇有朋直言：「這是音樂會，不是合影會，我賣藝不賣身。」

《B-Side音樂會》聚焦於蘇有朋過往非主流的冷門作品，票價分為VIP票1500元人民幣（約6436元台幣）、普通票911元人民幣（約3909元台幣）。由於VIP票數量稀少且難搶，加上享有合照與優先進場等福利，使得部分無法購得VIP票的粉絲要求開放合照。此舉似乎惹惱蘇有朋，他在微博不滿表示：「這是音樂會，不是合影會，我賣藝不賣身。不愛音樂的人別來了，枉費夥伴們不計成本辦單場，謝謝哦。」

請繼續往下閱讀...

五月天繼Energy，今年再度促成F4重組，也讓不少人敲碗，是否能讓「小虎隊」蘇有朋、吳奇隆、陳志朋合體。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法