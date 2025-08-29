泰勒絲訂婚後首露面！現身體育場 無名指「10克拉鑽戒」閃瞎眼

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在台灣時間27日凌晨無預警投下震撼彈，宣布和美式足球球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）訂婚，她在IG曬出多張求婚照，笑喊「你們的英文老師和體育老師要結婚囉！」。事隔2日，泰勒絲昨（28）日晚間於喜訊公布後首度露面，她與未婚夫現身體育場觀看足球賽事，再次引發熱議。

泰勒絲與凱爾西宣布訂婚。（翻攝自IG）

泰勒絲與凱爾西昨日現身箭頭體育場（Arrowhead Stadium），一起觀看凱爾西母校辛辛那提大學對戰內布拉斯加大學的美式足球賽，這是兩人公開宣布訂婚後第一次露面，根據外媒的影片，可見泰勒絲打扮休閒，當她拿起飲料時，那將近10克拉的鑽戒在無名指上閃閃發光，立即掀起熱議，讓網友不禁大喊：「要被閃瞎啦！」

泰勒絲無名指上的10克拉鑽戒在閃閃發光。（翻攝自X）

事實上，這枚鑽戒出自紐約珠寶品牌《Artifex Fine Jewelry》，由設計師坎德雷德・盧貝克（Kindred Lubeck）親自操刀，外媒估計主鑽重量約為8至10克拉，整體估價超過200萬美元（約5800萬元新台幣）。

