娛樂 最新消息

馬志翔出道25年首奪獎 楊貴媚連莊獲獎嗨喊：找到工作了

馬志翔（左）、楊貴媚在桃園電影獎分封男女配角獎。（桃園電影節提供）馬志翔（左）、楊貴媚在桃園電影獎分封男女配角獎。（桃園電影節提供）

〔記者鍾志均／桃園報導〕馬志翔最近在大愛劇《我們六個》飾演爸爸「林達生」讓觀眾恨得牙癢癢，他以主演電影《獵人兄弟》今（29）在「桃園電影獎」拿下最佳男配角獎，是他出道25年首個演技獎項。

《獵人兄弟》細膩刻劃原住民家族情感與獵人文化傳承，馬志翔飾演的弟弟和「哥哥」徐詣帆相愛相殺，其中馬志翔在片中擅長狩獵，卻因槍枝走火入獄，出獄後和哥哥相處矛盾，情感戲頗受考驗。

馬志翔表示，原住民議題在當代不容易，期待外界重視原住民議題，舉例很多創作導演都是非常棒的，好比導演蘇弘恩、徐詣帆等都是很棒的創作者。

馬志翔回憶當初只在陳玉勳導演拍了小廣告，後來被推薦給王小棣導演，開啟演戲大門，台上不忘感謝家人、太太和小孩；評審誇讚馬志翔在《獵人兄弟》不同角色中收放得宜，為全片增添複雜性，有著難以取代的厚度和存在感。

最佳女配角頒給《小雁與吳愛麗》楊貴媚，也是楊貴媚繼去年《春行》後，連兩年在桃影拿獎；她說自從拿下金鐘、金馬後，去年暌違21年才在桃影以《春行》拿最佳女主角獎，就此開胡，上了馬，持續奔騰。

楊貴媚去年就以《小雁與吳愛麗》拿下金馬獎最佳女配角，她謙稱不是「吳愛麗」（角色名）厲害，是編劇、導演厲害，更對著評審主席陳玉勳說，「出道這麼多年還沒和勳導合作，今天我跟他說『找我，我會接』」，獲陳玉勳兩個「OK」回應，讓楊貴媚嗨喊：「我今天找到工作了。」

