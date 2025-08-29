女團LE SSERAFIM名師祭魔鬼訓練！《宇宙啦啦隊》黑馬練習生曝光

《宇宙啦啦隊》韓國特訓首週魔鬼訓練，榨出最強黑馬練習生莓莓。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來原創大型選秀實境節目《宇宙啦啦隊》，從全球報名者中選出入選參賽者，正式飛往韓國，展開為期一個月的密集訓練。第一週就祭出「魔鬼課表」，由曾指導過人氣女團LE SSERAFIM的名師親自操刀，從早上10點起一路訓練到傍晚，從基本功到整齊度全面檢驗，讓不少成員直呼：「完全吃不消！」

韓籍團員李麗安（中）忍不住落淚。（緯來提供）

為了應付每天的午後驗收，多數學員甚至自願犧牲睡眠，在凌晨時分還聚集在宿舍外苦練舞步。強度之高，讓原本舞蹈底子深厚的成員也壓力山大。但驚喜的是，首週總驗收竟然誕生出「黑馬中的黑馬」──飲料店店員出身的「莓莓」劉宜馨！老師給予的評價毫不手軟：「舞蹈完整性、協調性、甚至表情管理都非常到位，是這幾年少見的優質練習生」，被點名的莓莓則激動又謙虛：「我真的沒想過會被老師選到！這裡高手太多了，有啦啦隊、老師、出道的偶像，老師應該只是想給我鼓勵吧！」黑馬竄出，也讓觀眾對後續比賽充滿期待。

除了高壓訓練，製作單位也安排週末拍攝網路節目，讓大家在鏡頭前展現更多私下互動。經過一整天的相處，在拍攝尾聲，韓籍團員李麗安竟情緒爆發忍不住落淚，除了開心可以認識新的朋友以外，也坦言第一週因為語言隔閡壓力很大，幸好在密集訓練和錄影過程中，逐漸和大家打成一片。她哽咽地表示：「雖然一開始有點孤單，但現在覺得很幸運，能和這麼多朋友一起努力，真的很謝謝大家。」

