娛樂 最新消息

台中風景美、拍片爽 韓男主角唯一遺憾是台式便當

台韓合作電影《懸賞令》今在台中辦記者會，是首部以台中為主要發生故事的作品。（童心娛樂提供）台韓合作電影《懸賞令》今在台中辦記者會，是首部以台中為主要發生故事的作品。（童心娛樂提供）

〔記者鍾志均／台中報導〕台韓合製電影《懸賞令》為首部以台中為背景的作品，由導演申在鎬自編自導，集結韓星申鉉濬、金炳萬、裴優熙，以及台灣演員「綠茶」林埈永、黃小柔，今（29）在台中分享拍攝花絮。

《懸賞令》花一週時間，前往樂成宮、審計新村、模範街、台中公園、國家漫畫博物館等知名地標景點取景，劇組幾乎每天清晨6點就開工，工作量驚人，最後圓滿結束台灣拍攝部分。

申在鎬導演透露，數月前來台旅遊，發現台中是個美麗、安靜且有特別韻味的城市，當時腦中就覺得在這個城市中，應該能發展出一段浪漫又有趣的愛情故事。

申鉉濬（中）和雷嘉汭合作《懸賞令》，左為裴優熙。（童心娛樂提供）申鉉濬（中）和雷嘉汭合作《懸賞令》，左為裴優熙。（童心娛樂提供）

男主角申鉉濬在片中一人分飾極善良的「賢俊」及大壞蛋「哲久」，他說能一次滿足兩種截然不同的角色，演得十分開心；至於台灣有名的劇組便當，申鉉濬直言「不覺得好吃」，盼未來能專程到台中旅遊並品嚐更多台灣美食。

知名搞笑藝人金炳萬是初次造訪台灣，記者會上特地以中文向大家打招呼，並秀了靈活的功夫身段，搞笑從桌子底下爬進爬出，逗得全場哈哈大笑。他表示這次拍攝行程非常趕，下次再來會特別晨起和阿伯們一同「做運動」。

裴優熙過去在台北小巨蛋表演，這回有將近一週時間在台中拍片，她抽空獨自到逢甲夜市走走，「但因為要拍戲保持身材，又怕水腫，所以只簡單走了十分鐘，什麼都沒吃。」拍攝時，她與雷嘉汭分享吃到好吃的台灣餅乾，雷嘉汭特別準備奶油小酥餅當拌手禮給她，十分貼心。

雷嘉汭先前已在韓劇《十二使者》與韓國人有過合作經驗，這回接拍韓國電影，雷嘉汭坦承與想像中很不一樣；牽起台韓橋樑之一的綠茶，對這次合作坦言十分辛苦，也慶幸台中拍攝順利完成。

綠茶在片中飾演的壞蛋與申鉉濬有大量對手戲，幾乎全程使用韓文，讓他格外認真投入；平常很哈韓的黃小柔，坦言面對申鉉濬時都只能強裝鎮定，直到記者會時才「示愛」，讓申鉉濬受寵若驚。

點圖放大body

