娛樂 最新消息

七夕公開泰國鮮肉新歡！蔡依林9點半就要睡 私密床伴最愛奔放

蔡依林自律的作息成了話題。（華納音樂提供）蔡依林自律的作息成了話題。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林晚上9點半就入睡的生活作息，近來成為大眾討論焦點，許多網友笑稱要效法她的自律生活。天后更公開偏愛款式比較「花俏」的床單：「我的床喜歡比較花的，朋友來家裡看到都會驚嘆『你的床單這麼多采多姿』，在大家眼裡看起來很奔放。」

蔡依林勾著Tor拍攝浪漫MV。（華納音樂提供）蔡依林勾著Tor拍攝浪漫MV。（華納音樂提供）

Jolin在七夕推出新歌《Pillow》MV，男主角特別邀請到泰國炙手可熱的男神「Tor」塔納波·里拉塔納卡鄒助陣，她自曝拍MV時，也讓她聯想到伴侶間的甜蜜互動。

Jolin笑說，如果是約會時，自己會喜歡與對方對看，專注在彼此眼神裡的微妙交流，「對看不一定多久，看到對方害羞為止就好。」這種帶著曖昧的凝視，與《Pillow》MV中戀人氛圍相互呼應，讓歌曲的浪漫情緒更具溫度與現實感。

《Pillow》由Jolin與音樂人Josh Cumbee共同製作，融合絲滑的Neo-Soul與R&B氛圍，營造貼近耳語的親密感，宛如一封午夜情書，細膩描繪戀人間最柔軟的依賴與傾瀉的愛意。

Jolin談到歌曲創作時分享，《Pillow》的旋律慵懶舒適，帶點性感氛圍，靈感源於「想像中的情人」，「這首歌的節奏聽起來很舒服，帶點性感，於是歌曲的主題就往想像中的情人發想；而每天日思夜想，甚至會陪著我入睡的那個『對象』，正是我的『枕頭』！」

此外，身為Valentino品牌代言人的Jolin，在《Pillow》MV中直接換上Valentino 2025秋冬系列最新設計，多套尚未上市的新品皆由她率先挑選演繹，詮釋頂級時尚與個人風格的完美結合。

點圖放大body

