70人樂旗超壯觀！鮮肉們扮建中生來真的 世界大賽練到手長繭

《進行曲》超盛大陣容，70人樂旗壯觀表演苦心籌備1年半。（未來進行曲提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《進行曲》今天（29日）上映，最新花絮「行進管樂篇」拆解展現全片最熱血的「世界大賽」橋段，短短5分鐘的70人表演戲，背後籌備長達1年半，才完全在隊形、走位以及表演層次上呈現最高水準。

劉育仁（左）、牧森在《進行曲》中有精彩對手戲。（未來進行曲提供）

余杰恩在《進行曲》裡飾演與本身形象大相逕庭的嚴厲學長。（未來進行曲提供）

3位男主角牧森、劉育仁、余杰恩在片中飾演建中管樂隊的學生，其實原本不熟悉音樂，牧森一開始吹奏小號時被認定是場大災難，劉育仁甚至還缺乏節奏感，是對樂器和音律一竅不通的音痴，於是眾多主角在忙碌的工作行程之間仍要抽空練習，劉育仁更自爆花了3個月才學會用薩克斯風吹奏歌曲《雨夜花》。

牧森在電影《進行曲》裡有不同以往的爆發性演出。（未來進行曲提供）

劉育仁在《進行曲》裡大秀苦練多時的好身材。（未來進行曲提供）

眾演員練到手生繭、破皮仍積極練習，到最後即使睡覺都以為自己還在練習，最終果然在有限的時間內培養出超乎想像的驚人水準。監製陳慧如表示：「這兩週開始有很多人注意到三帥，回想2022年我們從200個新人演員逐步把他們挑出來的過程，像是一趟命定之旅。我有個信念，如果我們能拍出來，對他們三個，對我們團隊，都會別具意義！其實是角色選中了他們，也是他們完成了我們所有人的《進行曲》。」

