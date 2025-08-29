「全聯先生」邱彥翔新身分曝光 全靠女兒神救援

因拍攝廣告以「全聯先生」身分嶄露頭角的廣告人邱彥翔以新身分曝光。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因拍攝廣告已「全聯先生」身分嶄露頭角的廣告人邱彥翔，2年前因酒醉鬧事，結束與全聯長達16年的合作。沒想到之後他又以「大全聯先生」強勢回歸。如今邱彥翔又有新身分，化身「Mr.全電商」，更挑戰嘻哈唱跳。

邱彥翔成為全聯集團電商平台「全電商」代言人。（全聯提供）

以厭世臉走紅改的邱彥翔，不但要甩掉熟男形象，還要裝嫩扮小，以潮流嘻哈男孩模樣登場。

邱彥翔面對嘻哈唱跳感覺壓力山大，趕緊找女兒救援，臨時抱佛腳。全電商近期釋出《Mr.全電商》影片，邱彥翔以「全電商先生」搭配唱跳，以及潮到爆的日常用語，金句連發，洗腦又好記，主打「聽一次就會唱」。

「全聯先生」邱彥翔改以電音潮男現身。（資料照，出日音樂提供）

「當下看到腳本時真的又驚又喜」邱彥翔說，換上潮流服飾不打緊，挑戰電音唱跳真的難倒他，尤其他對舞蹈可說完全零基礎，壓力大到拿著練習影片拜託寶貝女兒。邱彥翔說因為女兒有上街舞課，所以拜託她當爸爸的專屬舞蹈老師。

☆飲酒過量，有害健康☆

