晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「全聯先生」邱彥翔新身分曝光 全靠女兒神救援

因拍攝廣告以「全聯先生」身分嶄露頭角的廣告人邱彥翔以新身分曝光。（翻攝自YouTube）因拍攝廣告以「全聯先生」身分嶄露頭角的廣告人邱彥翔以新身分曝光。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因拍攝廣告已「全聯先生」身分嶄露頭角的廣告人邱彥翔，2年前因酒醉鬧事，結束與全聯長達16年的合作。沒想到之後他又以「大全聯先生」強勢回歸。如今邱彥翔又有新身分，化身「Mr.全電商」，更挑戰嘻哈唱跳。

邱彥翔成為全聯集團電商平台「全電商」代言人。（全聯提供）邱彥翔成為全聯集團電商平台「全電商」代言人。（全聯提供）

以厭世臉走紅改的邱彥翔，不但要甩掉熟男形象，還要裝嫩扮小，以潮流嘻哈男孩模樣登場。

邱彥翔面對嘻哈唱跳感覺壓力山大，趕緊找女兒救援，臨時抱佛腳。全電商近期釋出《Mr.全電商》影片，邱彥翔以「全電商先生」搭配唱跳，以及潮到爆的日常用語，金句連發，洗腦又好記，主打「聽一次就會唱」。

「全聯先生」邱彥翔改以電音潮男現身。（資料照，出日音樂提供）「全聯先生」邱彥翔改以電音潮男現身。（資料照，出日音樂提供）

「當下看到腳本時真的又驚又喜」邱彥翔說，換上潮流服飾不打緊，挑戰電音唱跳真的難倒他，尤其他對舞蹈可說完全零基礎，壓力大到拿著練習影片拜託寶貝女兒。邱彥翔說因為女兒有上街舞課，所以拜託她當爸爸的專屬舞蹈老師。

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中