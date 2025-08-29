晴時多雲

娛樂 最新消息

直擊！許光漢回來了！退伍後首露面自爆「很激情」

許光漢（左）袁澧林一同出席《他年她日》亞洲記者會。（記者許世穎攝）許光漢（左）袁澧林一同出席《他年她日》亞洲記者會。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／香港報導〕「亞洲男神」許光漢主演的奇幻愛情片《他年她日》，今天（29日）特別在浪漫七夕於香港舉辦亞洲記者會。退伍後首度公開露面的許光漢，和女主角袁澧林、監製張艾嘉、導演龔兆平、藝術總監文念中一同出席，許光漢也分享他在片中角色對生命很有激情，「大家到時候可以看看有多激情！」

電影公司選在七夕舉辦記者會，呼應劇情中「等待一年只為相見一天」的浪漫設定，現場聚集大批媒體、影迷與報名活動的情侶檔，不僅是許光漢回歸後的首度公開亮相，更為這部萬眾矚目的愛情鉅作掀起第一波高潮，許光漢一現身現場便尖叫聲不斷，粉絲直呼「好靚仔！」（好帥）

導演龔兆平（左起）、許光漢、張艾嘉、袁澧林、藝術總監文念中一同出席《他年她日》亞洲記者會。（記者許世穎攝）導演龔兆平（左起）、許光漢、張艾嘉、袁澧林、藝術總監文念中一同出席《他年她日》亞洲記者會。（記者許世穎攝）

片中許光漢飾演的「薯仔」和袁澧林飾演的「安晴」一年見一次面，他也有感而發的表示「希望有情人終成眷屬，珍惜你身邊那一位，大家七夕情人節快樂」；袁澧林則笑言「遠距離這個東西沒什麼必要就不要碰，有的話希望你們戰勝時間跟距離，這也是我們電影想表達的訊息！」

此次《他年她日》的奇幻浪漫從銀幕延伸到現實世界，於香港昂坪360舉行《他年她日：昂坪360的時光約定》展覽。導演龔兆平分享：「很榮幸能與昂坪360合作，讓《他年她日》。希望每位到訪的觀眾，都能感受到電影獨特的情感魅力。」男女主角許光漢、袁澧林也表示，電影中的每一場戲都承載戲中角色薯仔、安晴的情感，現在透過電影展覽，讓觀眾能提前感受這份浪漫，對他們而言別具意義。

隨著香港七夕記者會與昂坪市集展覽熱烈展開，《他年她日》亞洲巡迴宣傳正式啟航，接下來將於台北、韓國、越南、新加坡等地接力造勢，將奇幻虐戀的熱潮推向全亞洲。電影公司表示：「希望透過這趟亞洲巡迴之旅，讓更多觀眾感受到《他年她日》的奇幻浪漫力量。」

許光漢（左二）搭著監製張艾嘉（右二）的肩膀。（記者許世穎攝）許光漢（左二）搭著監製張艾嘉（右二）的肩膀。（記者許世穎攝）

片商亦於今天七夕宣布與BONNY & READ飾品合作推出電影聯名款「時光約定手鍊」，設計概念以「時間」與「愛」交錯為靈感，無限符號象徵跨越時空仍緊繫的心。同步推出「情侶手鍊組」獨家優惠，並加碼抽送電影雙人票。電影《他年她日》將於 10月3日中秋連假全亞洲盛大同步上映。更多活動與宣傳資訊，請關注甲上娛樂官方粉絲團。

點圖放大body

