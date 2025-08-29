「最強美腿」AV女優芷瑄 寫真集三點不露曬性感

台灣AV女優「Candy」芷媗七夕推出全新作品《芷想被你收藏》，三點不露性感寫真。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣AV女優「Candy」芷媗身高擁有177公分的模特兒等級身材，白皙肌膚與氣場全開的絕美外型，更被譽為「最強美腿」、「制服界頂流大魔女」、「AV界蛇姬」。累積近百部AV作品，憑藉極具辨識度的外型與性感魅力，趁著今（29）日七夕推出全新作品《芷想被你收藏》，三點不露性感寫真。

擁有雄偉E罩杯的芷媗，最大的魅力就在一雙美腿，被稱為「最強美腿」。（翻攝自IG）

剛入行的時候心情既緊張又興奮，後來看到作品出爐，成就感無法形容，也確信這一路來的努力很值得。擁有雄偉E罩杯的芷媗，最大的魅力就在一雙美腿，又直又長且白皙的長腿，替她累積高人氣與辨識度。

請繼續往下閱讀...

個性反差極大的芷媗，雖然會開堆高機與天車，但實際上是個傻大姐。（翻攝自網路）

個性反差極大的芷媗，雖然會開堆高機與天車，但實際上是個傻大姐，問起專長，她甜甜笑回：「耍廢」。

這次不拍AV自掏腰包推出紀念寫真的她，專心籌備《芷想被你收藏》，除了不怕日曬、雨淋之外，更帶著兩隻愛犬「推推」與「蝙蝠俠」一起入鏡，雖然未露三點，芷媗完美的身材卻散發出屬於身體線條的性感。芷媗把這本寫真獻給粉絲是最值得紀念的禮物，並同步推出聯名周邊商品。

芷媗把這本寫真獻給粉絲是最值得紀念的禮物，並同步推出聯名周邊商品。（翻攝自網路）

