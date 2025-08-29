晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黑男妻Lucy白血球飆1萬7 拿「兩瓶血尿」醫師嚇壞

Lucy大量出血送急診，診斷結果為「急性出血性膀胱炎」。（翻攝自臉書）Lucy大量出血送急診，診斷結果為「急性出血性膀胱炎」。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕YouTuber黑男與太太「Lucy」盧蓁今年3月步入婚姻。Lucy昨突然在社群透露，自己因大量出血掛急診，情況來得突然，她回憶，當時醫師最初看她神情平靜，並未特別緊張，直到見到尿液檢體才驚訝不已，甚至急忙追問：「妳是不是有撞傷？」Lucy無奈表示，一早醒來就如此，並沒有任何外力造成。

Lucy白血球數值一度飆升到1萬7。（雷射字IG）Lucy白血球數值一度飆升到1萬7。（雷射字IG）

Lucy今（29日）再度發文報平安，表示自己已返家休養，服用止血藥後出血狀況已控制。她也揭露診斷結果為「急性出血性膀胱炎」，白血球數值更一度飆升到1萬7。她直呼檢驗畫面相當驚悚，因為「一次就拿出兩瓶濃稠的血尿」，連醫師看了都嚇到。

Lucy猜測可能是近兩週工作過於繁忙，常因專注於工作而忘記上廁所，導致病情急速惡化。這次讓她心有餘悸，也提醒自己一定要按時喝水、上廁所，並呼籲粉絲以此為警惕，不要忽視日常生活的小細節。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中