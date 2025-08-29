黑男妻Lucy白血球飆1萬7 拿「兩瓶血尿」醫師嚇壞
Lucy大量出血送急診，診斷結果為「急性出血性膀胱炎」。（翻攝自臉書）
〔記者傅茗渝／台北報導〕YouTuber黑男與太太「Lucy」盧蓁今年3月步入婚姻。Lucy昨突然在社群透露，自己因大量出血掛急診，情況來得突然，她回憶，當時醫師最初看她神情平靜，並未特別緊張，直到見到尿液檢體才驚訝不已，甚至急忙追問：「妳是不是有撞傷？」Lucy無奈表示，一早醒來就如此，並沒有任何外力造成。
Lucy白血球數值一度飆升到1萬7。（雷射字IG）
Lucy今（29日）再度發文報平安，表示自己已返家休養，服用止血藥後出血狀況已控制。她也揭露診斷結果為「急性出血性膀胱炎」，白血球數值更一度飆升到1萬7。她直呼檢驗畫面相當驚悚，因為「一次就拿出兩瓶濃稠的血尿」，連醫師看了都嚇到。
Lucy猜測可能是近兩週工作過於繁忙，常因專注於工作而忘記上廁所，導致病情急速惡化。這次讓她心有餘悸，也提醒自己一定要按時喝水、上廁所，並呼籲粉絲以此為警惕，不要忽視日常生活的小細節。
