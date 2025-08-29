白家綺七夕告白7年尪 吳東諺甜回：剩下的交給我

吳東諺（左）向妻子白家綺深情告白。（翻攝自吳東諺臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕白家綺今（29日）趁著七夕情人節，向結婚7年的老公吳東諺深情告白：「希望我們永遠都這麼幸福，我也會每天都更愛你。」吳東諺回應：「未來的日子，妳只要繼續好好的享受幸福，剩下的，交給我。」

白家綺在臉書分享與吳東諺的合照，寫下：「親愛的吳先生，謝謝你因為知道我捨不得，總是想把最好的都留給我。」白家綺回憶，兩人剛交往時，吳東諺存了好久的錢，只為買一條精品手鍊送她，「那時候你薪水少得可憐，卻對我說『因為妳值得』。如今多年過去，你依舊用同樣的心意對待我，而隨著你越來越有能力，也更加寵愛我。情人節快樂！」文末還附上一個愛心貼圖。

吳東諺則發文說：「親愛的吳太太，情人節快樂，感謝神，讓我們在今年再一次一起工作，過去我所承諾妳的，這十年來，無論在什麼位置，我只有不停努力的去完成。謝謝妳將一切都放心的交給我，謝謝妳相信我、支持我、愛我，謝謝妳喜歡我疼妳的方式。感謝上帝一路的帶領，我們愛是因為神先愛我們。」

