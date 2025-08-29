晴時多雲

娛樂 最新消息

薪水少得可憐仍堅持買精品 白家綺七夕放閃「吳先生」

白家綺（左）回憶當初吳東諺薪水少得可憐，仍堅持買精品送白家綺，原因是「因為妳值得」。（翻攝自臉書）白家綺（左）回憶當初吳東諺薪水少得可憐，仍堅持買精品送白家綺，原因是「因為妳值得」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星白家綺與小她5歲的老公吳東諺鶼鰈情深，是演藝圈知名的恩愛夫妻檔。今（29）日是七夕，趁著牛郎織女見面的日子，白家綺在網路發文，回憶當初吳東諺薪水少得可憐，仍堅持買精品送白家綺，原因是「因為妳值得」。

白家綺在文章開頭以「親愛的吳先生」稱呼吳東諺，她感恩的說，「謝謝你因為知道我捨不得，總是想把最好的都給我」。白家綺回憶起兩人剛交往的時候，吳東諺存了好久的錢，特地買了一條精品手鍊送給她當禮物，吳東諺當時薪水少得可憐，為了白家綺省吃儉用，不皺眉頭買精品手鍊當禮物的原因，只有簡單5字：因為妳值得。

吳東諺（左）、白家綺趁著七夕放閃。（翻攝自臉書）吳東諺（左）、白家綺趁著七夕放閃。（翻攝自臉書）

雖然已是多年往事，但白家綺仍覺得感動，她表示：「現在～好多年過去了，妳還是用一樣的心意在對待我，而且當你越來越有能力，也越來越寵愛我，情人節快樂」，文末還附上一顆愛心。

白家綺也希望能和吳東諺永遠都這麼幸福，更承諾每天會愛東吳諺更多。

