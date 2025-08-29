晴時多雲

狄鶯、孫鵬婚姻再捲風波！ 許聖梅驚曝養子成本「至少一棟房」

近年孫安佐（右）風波不斷，孫鵬（中）、狄鶯背後龐大花費也成為焦點。（翻攝自臉書）近年孫安佐（右）風波不斷，孫鵬（中）、狄鶯背後龐大花費也成為焦點。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕孫安佐風波不斷，近日又遭自稱現任女友的「J小姐」爆料，直指他劈腿偷吃，甚至還飛到泰國與偽娘約會，連帶讓狄鶯、孫鵬的婚姻也被捲入口舌之中。針對這些爭議，資深媒體人許聖梅在節目《新聞挖挖哇》感嘆，光是孫安佐一路以來的養育費與處理各種風波的支出，金額恐怕已突破3,000萬元。

她回顧孫安佐的成長過程，強調狄鶯對兒子呵護備至，從小到大的飲食都以高檔食材精算營養，小學、國中就讀貴族私校，每年學費高達五、六十萬元；赴美求學時，短短幾個月的住宿與學費便花上千萬元。2018年，他因沉迷槍械多次購買射擊場子彈，全都由母親刷卡支付。最終因涉入恐攻案遭美國收押238天，父母為營救奔走四方，光是律師費就燒掉至少3,000萬元，「有人甚至形容，要賣掉一棟房子才夠應付。」

許聖梅在節目上透露，孫安佐從小到大的養育費與官司支出，粗估已燒掉3千萬元，甚至恐怕更多。（翻攝自臉書）許聖梅在節目上透露，孫安佐從小到大的養育費與官司支出，粗估已燒掉3千萬元，甚至恐怕更多。（翻攝自臉書）

返台之後，孫安佐並未遠離麻煩，接連因官司纏訟、黃琪詐騙19萬元，以及瓦斯火槍案，再度讓父母掏出上百萬元交保與支付律師費。許聖梅直言，外界聽到的數字還只是「保守估計」，真實金額恐怕更驚人。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

