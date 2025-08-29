晴時多雲

娛樂 最新消息

《樂來越愛你》10週年重返大銀幕！男神萊恩親曝小遺憾

萊恩葛斯林（右）和艾瑪史東主演的電影《樂來越愛你》將在台重映。（CATCHPLAY提供）萊恩葛斯林（右）和艾瑪史東主演的電影《樂來越愛你》將在台重映。（CATCHPLAY提供）

林婷婷／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由達米恩查澤雷執導、艾瑪史東與萊恩葛斯林主演的電影《樂來越愛你》曾於第89屆奧斯卡拿下最佳導演、女主角、攝影、原創配樂、原創歌曲與藝術指導，片商今宣布將於9月12日推出10週年大銀幕限定重映，IMAX同步上映，盼帶給觀眾沉浸式極致視聽饗宴。

《樂來越愛你》十週年重返版海報。（CATCHPLAY提供）《樂來越愛你》十週年重返版海報。（CATCHPLAY提供）

因該片榮登金球獎影帝的男主角萊恩葛斯林，在先前訪問中曾提到他對某個畫面的小遺憾，他表示：「在格里斐斯公園拍攝的雙人舞橋段，讓我一直揮之不去！」

原來萊恩看似隨興的舞蹈手勢應該是輕鬆下擺，但他在拍攝時卻擺成90度的突出畫面，而這個畫面後來選為上映時的「主海報」，感覺不協調，至今都覺得這小細節破壞了整體畫面的美感，展現他對細節的高度要求，而電影公司還曾幽默幫他「修復」海報手勢，在當時也引發全球影迷模仿姿勢拍照。

該片10週年限定版海報今日同步曝光，在經典的紫色夜空下，萊恩葛斯林深情抱起艾瑪史東，兩人相擁熱吻，唯美動人。片商也將推出特殊款海報特典，讓影迷永久珍藏。更多活動詳情，敬請鎖定CATCHPLAY官方粉絲專頁公布。《樂來越愛你》將於9月12日在台重映。

