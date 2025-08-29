晴時多雲

娛樂 最新消息

羅文裕癌妻生日到...陪伴抗病深情許願「明年能健康」

羅文裕（右）心疼愛妻罹患乳癌。（翻攝臉書）羅文裕（右）心疼愛妻罹患乳癌。（翻攝臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕49歲歌手羅文裕近年專注家庭，先前證實妻子罹患二期乳癌，為了陪伴愛妻抗癌，他一肩扛起家中經濟重擔。羅文裕昨（28日）適逢妻子生日特地在社群發文，暖心寫下祝福，不僅感謝妻子的勇敢與樂觀，也承諾要陪伴她走過療程，期盼明年此時能健健康康。

羅文裕在文中直呼「親愛的，生日快樂」，坦言這是一段艱難的日子，但妻子依舊展現美麗與堅強，讓他心中充滿感動。他也認為一家人聚在一起，就是「彼此最大的行動充」，最後更替妻子許願，「明年此時，健健康康」，並承諾會帶妻子去她最想去的地方，一字一句滿是深情。

羅文裕感性的一席話，引來許多網友湧入留言送上祝福，盼望他的妻子早日康復。然而，羅文裕先前出席活動時也透露，妻子需接受8次化療，預計在耶誕節前完成療程。對此，羅文裕充滿信心，認為「最好的特效藥就是愛」，展現堅定的信念與陪伴的力量。

點圖放大header
點圖放大body

