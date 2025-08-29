李李仁戲份被刪減 喊話找「角頭」導演算帳

李李仁（左）在電影《進行曲》中飾演望子成龍的父親，一心期盼兒子牧森考上台大醫科。（未來進行曲提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《進行曲》今（29）日正式上映，導演姜瑞智不但能執導《角頭》系列電影，又能操刀製作《進行曲》這樣熱血的青春電影，未來可期。而片中3位演技派男星李李仁、馬志翔以及黃迪揚畫龍點睛的配角演出，同樣是電影亮點。

牧森（左）、李李仁在電影《進行曲》都有學小號的表演。（未來進行曲提供）

牧森在片中與李李仁飾演一對父子，雖然父親望子成龍，盼望就讀名校的兒子可以考上台大醫科，不料傾心於音樂表演的兒子更熱衷於建中樂旗隊，其中一場戲是李李仁發現牧森不好好念書，整天練習小號，憤怒拿起雞毛撢子痛打牧森。戲外的李李仁全心投入這場戲，甚至拍到手部受傷，痛心告白也是真心真意地發揮。

請繼續往下閱讀...

李李仁在《進行曲》中激動揮舞雞毛撢子弄傷手，木木（左起）、李李仁、牧森。（未來進行曲提供）

牧森也分享這次為了《進行曲》貢獻出許多「第一次」，除了音樂表演之外，這次也是首度演出哭戲，與李李仁激烈對峙的關鍵時刻需要落淚，他特別感謝導演姜瑞智以及李李仁前輩的悉心教導，讓他終於挑戰「大魔王」成功，也感謝劇組陪伴他一起激發出自己的潛能。

牧森為了《進行曲》貢獻出許多「第一次」，除了音樂表演之外，這次也是首度演出哭戲，牧森（左起）﹑木木﹑李李仁。（未來進行曲提供）

此外，李李仁與牧森皆在片中要吹奏小號，雖然李李仁早就是發片歌手，但這次仍要從頭學起練習吹奏小號，未料最後只被擺在片尾彩蛋畫面，讓李李仁開玩笑喊「我要找導演算帳」，監製陳慧如則爆料李李仁學小號學上癮，還主動買樂器，即使下戲之後仍在學習。

黃迪揚（左起）﹑黃薇渟﹑馬志翔在電影《進行曲》中都展現精彩演技。（未來進行曲提供）

黃迪揚在片中飾演暖心師長，這也是他繼由《影后》之後再度與牧森合作，兩人雖在前作無緣對戲，這次卻在《進行曲》有不少精彩互動，黃迪揚在《進行曲》最後的關鍵演講，更是發揮金獎演技實力，引發核彈級催淚馬志翔在片中演出一名外表看似嚴苛、實則溫暖的主任，最後一場護學生心切的戲，同樣引起不少共鳴，「我也想要這樣的主任」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法